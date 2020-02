Nakon što je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić potvrdio da je slobodni zidar (mason), optužio je Nikicu Gabrića da je pokušao utjecati na tijek postupka. Gabrić za Dnevnik Nove TV ističe kako je istina potpuno drugačija i navodi da ima i snimku razgovora.

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić priznao je kako je početkom ožujka 2018. godine pozvan u udrugu koja se bavi slobodnim zidarstvom, tzv. masonima odnosno udruzi građana Veliki Orijent Hrvatske.To nije tajna organizacija nego registrirana udruga, tvrdi Jelenić. Sad joj je na čelu Nikica Gabrić, a Jelenić je u drugoj masonskoj udruzi, kaže.

Sve je krenulo od objave u tjedniku Nacional, da je Jelenić mason i da ga to uvodi u sukob interesa u slučaju priče s iznudom za koju je Gabrić, prijavio urednike i direktoricu tjednika 7Dnevno.

"O događaju sam dobio informaciju od svojeg zamjenika Mladena Bajića, koji je kao prijatelj oštećenika Nikice Gabrića zaprimio njegovu dojavu o počinjenju kaznenog djela iznude na njegovu štetu", priopćio je glavni državni odvjetnik.

Jelenić tvrdi i da je zbog nužnosti žurnog postupanja primio Gabrića i razgovarao s njim, ali navodi i da je na tijek predistražne faze postupka Gabrić pokušao utjecati, što je odbio.

"Jelenić ne govori istinu"

Gabrić pak uzvraća da Jelenić ne govori istinu. "Gospodin Jelenić je tražio jednu uslugu od mene, a ne ja od njega", rekao je Nikica Gabrić.

"Evo sad malo neka gospodin Jelenić čuje šta je pričao tu... Dakle, cijeli razgovor je snimljen, ne nezakonito nego da mi ne mogu imputirati da sam ja nešto rekao ili vršio neki pritisak", navodi Gabrić. Istaknuo je i da će snimku "pokazati kada bude vrijeme" te da će njegove riječi sve razjasniti.

"Vrlo će jasno biti pokazano da ja nisam nikakav pritisak radio na Sud", dodaje Gabrić.

Proziva i državno odvjetništvo da je traljavo odradilo postupak. Napominje kako on nije plasirao te informacije Nacionalu.

"Ne, Bože sačuvaj, dapače, upozorio sam općinskog i glavnog državnog odvjetnika otkud mu prijeti opasnost, a on to interpretira kao da sam ja to dao Nacionalu. Na žalost njegovu, nisam to ja dao", kaže Gabrić.

Glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić pak kaže - problem s Jelenićem je i što je jedan od osumnjičenih za iznudu član masona.

"Vrlo vjerojatno je njegovo članstvo u masonima moglo utjecati na postupanje DORH-a u slučaju gdje su i žrtva i osumnjičeni članovi istog masonskog pokreta. Prema tome, glavni državni odvjetnik mogao je biti ucjenjivan od masona koji je u ovom slučaju osumnjičen i mogao je biti prokazan javno od njega", upozorava Jelinić.

I dok glavni državni odvjetnik tvrdi da se nije miješao, Jelinić uvjerava u suprotno. "Pa on ne govori istinu, ja to mogu dokazati prilično lako, pa ako to krene u tom pravcu, ajde da vidimo kako će to ispasti", kaže glavni urednik Nacionala.

Zanimljivo - tako priopćenje Dražena Jelenića opisuje odvjetnik jednog od osumnjičenih.

"U smislu u kojem mi je moj branjenik, a i njegov kolega izražavo određenu sumnju i strah, dakle da postoji određena komunikacija koja ide izvan utvrđenih i uobičajenih okvira", kaže Ivo Farčić, odvjetnik.

A Nikica Gabrić o masonima razbija mitove.

"Pričaju da mi se sastajemo zbog žrtvovanja djevica, da štujemo đavle, to su gluposti, mi smo ljudi na dobrom glasu, koja većina živi neovisno o državi", kaže Gabrić.

O Draženu Jeleniću kao masonu Gabrić kaže, ne može, govoriti, a među masonskim pravilima je i ono - štititi organizaciju.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr