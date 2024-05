Pupovac o vladajućoj većini bez SDSS-a: "Plenković nije imao drugog izbora"

Nakon što su predstavnici manjinaca potvrdili kako će samo neki od njih podržati vladu Andreja Plenkovića, te da SDSS svoje potpise potpore neće dati, predsjednik stranke Milorad Pupovac rekao je kako manjinci nastavljaju djelovati usuglašeno, te pojasnio što uskrata potpisa znači.

"Naš stav je da podržavamo Andreja Plenkovića kao mandatara, ali među nama ima razlika oko toga kome možemo dati podršku kad je posrijedi sastav vlade", rekao je Pupovac i naglasio kako će ovoga puta manjinski zastupnici ići s drugačije raspoređenim ulogama. "Jedni će čuvati vodu, a jedni vatru". Pojasnio je da će oni koju su unutra biti voda, a oni vani vatra.

"Nisu na to pristale manjine, to je odluka SDSS-a", naglasio je. "DP je dobio podršku na antisrpskoj i antičiriličnoj kampanji, oni su teško kontaminirali politički prostor ove zemlje i ono što je godinama stvarano i na svim zakonima i mirnoj reintegraciji i stvaranju jedne mirne i civilizirane zemlje", rekao je Pupovac te ponovio je ovo odluka SDSS-a, a ne rezultat ucjene Domovinskog pokreta. "Nisu oni spriječili SDSS, nego je SDSS od početka imao stav da neće ići u koaliciju s DP-om".

"Nitko nije postavio pitanje koje su posljedice toga", naglasio je Pupovac u razgovoru za N1. "Situacija je za ovu zemlju ozbiljna".

"Mi se pozicioniramo na poziciji koja je iznimno delikatna. Od ove godine, u narednom razdoblju, bit će još delikatnija", odgovorio je o na pitanje koja je pozicija SDSS-a u novom preslagivanju.

"Mi više nećemo biti unutra, ostat ćemo vani, ali ćemo raditi isti postao, čuvat ćemo zemlju od radikalizacije. Bit ćemo vatra. Aždaja nacionalizma i ekstremizma dolazi na vrata", rekao je. "Došli smo u situaciju da moramo štititi minimum uz ustupke koji su teški, ali pogledajmo kako je došlo do toga i što će se tek događati", kazao je Pupovac.

"Volio bih da neke odluke nisam donio"

Upitan od dosadašnjoj podršci većini i djelovanju SDSS-a u Saboru rekao je da bi volio da neke odluke nije donio. "Volio bih da sam imao više snage i više partnera za to, ali politički život u Hrvatskoj se sveo toliko na ili ili, da smo morali donijeti odluke koje su bile greške", rekao je, no nije htio reći koja je to jedna odluka zbog koje žali.

“Mi smo neke od svojih stavova podijelili s Plenkovićem kad je posrijedi SDSS, a neke ćemo podijeliti u klubu nacionalnih manjina s mandatarom kad je u pitanju program Vlade i kadrovska rješenja. On ih zna", kazao je. "Radikalizma, ekstremnosti, zatucanosti, zaostalosti ne smije biti mjesto u Vladi, isključivosti bilo koje vrste".

“Bit će to šahovska igra, ponekad igra mačke i miša i to trebaju znati svi, i oni koji su unutra i koji su vani”, poručio je Pupovac.

Upitan zašto je Andrej Plenković pristao na ovakav razvoj situacije, Pupovac je rekao kako misli da nije imao drugog izbora. "Nisam siguran da je Hrvatska imala drugog izbora". Rekao je i kako vjeruje da će vlada Andreja Plenkovića učiniti ono što je najbolje za Hrvatsku. "Sigurno je da ono kako se krenulo neće moći ostati, politika poništavanja ustava, politika segregacije", rekao je upitan koliko će ovakav sastav vlade moći opstati.

"Osam zastupnika manjina su u poziciji koja pripada centrističkoj liberalnoj ulozi i nosit ćemo tu ulogu sve dok se taj politički život ne oporavi", rekao je.

Uvjeren je kako će se dogovor oko sastavljanja većine vrlo brzo postići. "Druge mogućnosti za sastavljanje vlade nema, ili to ili novi izbori", pojasnio je situaciju. Za zemnju je bolje da izbjegne tu mogućnost i nadam se da će se svi ponašati ogovorno".

Upitan tko je kriv da smo izgubili centrističke liberalne stranke, rekao je kako su tome razlozi njihovi unutarnji sukobi i nesposobnost da upravljaju svojim interesima.