Pupovac nakon sastanka koalicije: "Mislim da Plenković nije znao što se događa u HEP-u, no postoji čvrsta odlučnost da se to razjasni"

Bačić kaže da se ne radi o namjernoj šteti ili pogodovanju. Međutim, i nečinjenje mogu uzrokovati štetu.

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić prati ovaj skandal, a o njemu je razgovarao s Miloradom Pupovcem, saborskim zastupnikom SDSS-a i koalicijskim partnerom HDZ-a.

Na pitanje što se događalo na koalicijskom sastanku i je li zadovoljan objašnjenjem koje se tamo čulo, Pupovac navodi kako je dogovoreno da se "nastave razjašnjavati okolnosti pod kojima su se dogodile radnje koje na određen način su zasjenile veoma dobar program, veoma dobre odluke, veoma dobre mjere Vlade za osiguravanje plina u kriznim okolnostima".

"To je ono što je bilo na sastanku i čvrsta odlučnost da se to razjasni", dodao je.

O tome ima li ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i Uprava HEP-a njegovu podršku, Pupovac odgovara: "Tko je u cijelom tom kompleksnom lancu, na kojem nivou, naročito na mikromenadžmentu, naročito na nama ne uvijek najjasnijom tehnologijom donošenja odluka mogao, ako jeste, napraviti grešku koja je uzrokovala određenu vrstu razlika u financijskim ulaganjima, s jedne strane, a s druge strane dobiti pojedinih kupaca tog povoljnog aranžmana - to se treba ustanoviti, to je stvar za ozbiljno sagledavanje i nakon toga ozbiljno raščišćavanje".

Pročitajte i ovo Plinska afera za vratom Bačić nakon sastanka vladajuće većine: "Uvjereni smo da se u HEP-u ne radi ni o kakvoj namjernoj šteti ni pogodovanju"

"Mi smo donijeli dobre mjere i one su donijele dobre rezultate i to nas drži skupa kao koaliciju. A skupa nas drži o to što smo odlučili da razjasnimo ono što je potrebno razjasniti i po potrebi napraviti radnje koje će raščistiti ono što je eventualno mutno", dodao je Pupovac.

HEP je uštedio, no treba ga dokapitalizirati s 900 milijuna eura. To nije prvi put, kaže Pupovac.

"I u znatno lakšim ekonomskim okolnostima od ovih, to se ponekad moralo raditi. Ne znam sve okolnosti, no znam da je to nešto što nije neuobičajeno za HEP", navodi Pupovac.

Pročitajte i ovo sastanak s vladom Nastavlja li se najdulji štrajk u povijesti? Malenica se sastaje sa Sindikatom

O tome je li premijer Andrej Plenković znao za mikromenadžment i je li lagao o tome kad kaže da nije znao što se događa, Pupovac kaže kako "misli da premijer nije znao".

"To je posao koji je najčešće daleko od očiju ljudi koji donose političke odluke, posao je daleko od ljudi koji donose zakone, posao koji traži ne samo političare koji će imati ljude od povjerenja na mjestima, nego i druge institucije u državi koje će to nadzirati i odrađivati u skladu s propisima", zaključio je Pupovac.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.