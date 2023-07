Milanović sa sastanka NATO-a: "Igra se opasna igra, da je Ukrajina pozvana u NATO..." Oglasio se i o aferi HEP

Predsjednik Milanović u posjeti je hrvatskim vojnicima u Borbenoj grupi pojačane prednje prisutnosti NATO-a u Litvi smještene u NATO bazi.

Navodi kako u NATO-u nisu svi ravnopravni, no sve što on radi - radi zbog hrvatske javnosti i naših ljudi. "To je moja dužnost i moj platni razred", dodao je Milanović.

"Igra se opasna igra, da je Ukrajina pozvana u NATO, to znači rat s Rusijom, a to se očito želi izbjeći. Tako će za sada ostati, Ukrajina će se morati izboriti sama. Ne znam jel trebalo biti iskreniji s njima", kazao je Milanović. Navodi kako se suzdržao od izjava na tu temu.

"To su događaji na kojima ste okruženi ljudima nekoliko dana. Razgovarate s drugim državnicima o tome što je napravljeno, što bi se moglo napraviti, što ne bi trebalo, moji stavovi i moja zalaganja su poznati, poštujem druge, ali ja tu gledam hrvatski interes", rekao je.

O ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom kaže kako prati njegovu karijeru. "Ne da im nije lako, nego im je nemoguće", istaknuo je.

Bavili se i Kinom

Navodi kako se bavi temama koje su u interesu Hrvatskoj i onime što se događa u BiH.

"Za mene je važnije ono što se događa u BiH od onoga što se događa u Ukrajini, molim da me shvate. Kao i ono što se događa u Srbiji, na Kosovu...", dodao je Milanović.

"Tražio sam da se ranije u zaključcima samita spomene Dayton jer se ta riječ izbjegava kao nešto što treba poništiti. Sad to normalno ulazi u komunikaciju bez da se nekog pita i to je bitno za Hrvatsku", rekao je i dodao kako ima lidera koji Dayton smatraju zastarjelima. "Osjećaš se kao luđak jer tražiš nešto što je najočitije", istaknuo je.

"Danas smo se bavili i Kinom, što je malo neprirodno, tome neću stajati na putu. NATO je Sjevernoatlanska organizacija, bila je čudna ideja da se otvori ured u Japanu. Širimo se na Pacifik ili smo organizacija Sjevernoatlanskog ugovora?", navodi Milanović.

"Ovo je dobro, vrsta podizanja, edukacije, znanja... Ovo je mir. Prisutni smo ovdje i sastav vojski su iz država koje su nam bliske", rekao je Milanović i dodao da će Hrvatska sudjelovati u svim stvarima u kojima i druge vojske.

O izvanrednoj sjednici Sabora

Na pitanje novinara o tome hoće li iskoristiti ovlast i sazvati izvanrednu sjednicu Sabora, odgovorio je kako je svjestan da ima tu mogućnost, no nada se da će cijela afera HEP-a biti istražena.

"Ja to nisam do sada radio i siguran sam da nije nijedan predsjednik. Ta odredba Ustava ne smije služiti tome da se Predsjednik obračunava i zauzima bilo koju stranu, to nije tako zamišljeno", rekao je Milanović.

"Mogućnost postoji, ja je neću otkloniti, nadam se da do toga neće doći. Ako dobijemo jasan odgovor tko je za to kriv, plin je prodavan po nikakvoj cijeni, netko je odgovoran jer je znao - to neka istražuje DORH. No to ne može biti razlog za šutnju premijera i odgovornih ljudi", dodao je.

"Ako odgovori i reakcije budu zadovoljavajući, ja ću to smatrati dovoljnim, ako ne - otvorene su i druge opcije, ali ništa na nečiji pritisak", istaknuo je Milanović.

"Ako donesem odluku, donijet ću je sam, a radije bih da je ne donosim", istaknuo je Milanović.

"To je kriminalni nemar, to je na rubu kaznenog djela. Možeš se možda izvući ako kažeš je li se tko time okoristio. Ovog je stvarno dosta. Mi imamo svakih mjesec dana gadnu.... da ne kažem što", rekao je.

"To su nevjerojatne stvari. Četiri godine sam bio predsjednik vlade, ili smo fantastično skrivali marifetluke ili se radilo drukčije. A tvrdim da se radilo drukčije", kazao je Milanović.

"Ovo što gledam zadnje četiri godine je za mene previše. Kad vidim elemente kaznenog djela, o tome ću otvoreno govoriti", navodi i dodaje kako ne treba čekati godinama da bi se odgovorni priveli pravdi.

Za čelnika VSOA-e je rekao kako će čekati mjesec dana, toliko vremena smatra razumnim rokom.

"Čekam dok se ne dogovorimo oko svega. Mjesec dana je razuman rok da se dogovorimo", navodi.

"No molim i odgovor na pitanje gdje je taj plin završio i tko je odgovoran što se navodno za problem znalo od veljače. HEP je o tome izvjestio nadležne, ne jednom, a oni nisu reagirali", rekao je Milanović.