Upute kako se ponašati spram optužnica srpskog tužiteljstva koje umirovljene hrvatske pilote terete za ratni zločin u BIH - stigle su od Milorada Pupovca HDZ-u. U isto vrijeme Vlada, kojoj Pupovac drži većinu, šalje domoljubne poruke kako će pilote zaštititi i radi točno ono što Pupovac ne želi - politički se junači.

Dok se premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima sastaje s optuženim pilotima i obećava kako će Vlada RH iskoristiti sve mehanizme koje ima na raspolaganju da zaštiti hrvatske pilote i dignitet Domovinskog rata, HDZ-ov koalicijski partner spušta loptu.

"Ne bi se trebali junačiti jer je suđenje za ratne zločine obaveza koju je Hrvatska preuzela“, poručuje Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a. Napominje i kako to nije jedini slučaj u kojem Hrvatska nije ispunila svoju obavezu.

"Kad je posrijedi ovaj zločin, on je poznat od 1995. vlastima i Hrvatske i Srbije i BiH i Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Haagu, druga je stvar kako je došlo do toga da je to palo u zaborav", rekao je Pupovac.

Na takve izjave nije dobro reagirala oporba - ni lijeva ni desna. Nekima je skočio - čak i tlak.

"Ja bi trebao to, što? Slušati i biti miran? Ono, easy? Ako vi možete, ja ne mogu", kaže Božo Petrov, predsjednik NL Most.

Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista tvrdi kako to samo pokazuje da je njegova glavna politika izjednačavanje žrtve i agresora.

Arsen Bauk, saborski zastupnik SDP-a ističe kako je neprihvatljivo da Srbija glumi mali Haag u regiji.

I Marinko Krešić, predsjednik Generalskog zbora upozorava:

"Ne možete nigdje imati da je netko optužen u drugoj zemlji za događanjao u trećoj." Upozorava da ne postoji nijedan dokaz da su to bili ratni zločini.

Još jedno neslaganje s koalicijskim partnerom nije uzrujalo HDZ:

"Imamo mi dovoljno snage da sve ove probleme, da se iznad njih izdignemo“, poručio je Branko Bačić, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a.

No isto se ne bi moglo reći za - Milorada Pupovca.

Na pitanje što će učiniti kada optužnica dođe u Hrvatsku i Vlada je odbije, Pupovac je odgovorio protupitanjem:

"Što ćete vi učiniti, hoćete li se zainteresirati da su ti zločini počinjeni?"

Na daljnje pitanje je li to dovoljno ozbiljan problem da raskine koaliciju, predsjednik SDSS-a je ustvrdio kako je to jedino što znamo pitati.

"Nismo mi u koaliciji da bismo problem koji postoji učinili još većim, nego da bi ih riješili", poručio je Pupovac.

Optužnica je napisana, no Hrvatska o njoj još uvijek nije službeno obaviještena.

Urednica Nove TV Ivane Petrović: "Pupovac možda na neki način pomaže Vučiću"

Urednica Nove TV Ivana Petrović u studiju se osvrnula na čitav slučaj, naglasivši da po njezinu mišljenju Pupovac u svojim izjavama za javnost "prije svega balansira prema srpskoj javnosti i prema svojim biračima od kojih mnogi žive u Srbiji, a glasaju na hrvatskim izborima i njega na neki način politički održavaju na životu, a istodobno možda i pomaže na neki način gospodinu Vučiću".

Petrović je istaknula da Vučić, kad god je Srbija u lošoj poziciji i pod pritiskom, a trenutno je, jer se od Srbije traži da odluči hoće li u budućnosti u novoj sigurnosnoj konfiguraciji ostati s one strane Željezne zavjese ili će ići prema zapadu - uvijek nađe nekakvu bravuru s Hrvatskom i napravi se na taj način javni skandal. Ovaj put to je optužnica i kojoj Hrvatska nije niti obaviještena.

"Taj 'zločin' nije pao u zaborav, kao što kaže gospodin Pupovac. Riječ je o tome da je Human Rights Watch 1996. godine sve istraživao i utvrđeno je da je bila riječ o vojsci Republike Srpske koja se povlačila prema Petrovcu s teškim naoružanjem, dakle s tenkovima, vojnim kamionima, oružjem, streljivom, koje su potom predali vojsci bosanskih Srba kad su došli na njihov teritorij. U toj koloni su istodobno bili i civili, odnosno oni su nakrcali nešto civila, što potkrepljuje Human Rights Watch iskazima samih vojnika Martićeve paravojske", pojasnila je urednica Nove TV.

Dalje je podsjetila i kako je zaključeno je da je operaciji Oluja pucano na legitiman vojni cilj, točnije na vojnu kolonu, kao i da miješanje civila s vojnicima u tzv. Republici Srpskoj Krajini, o čemu svjedoči taj dokument HRW-a, potpuno korespondira s iskazima i Slobodana Lazarevića i sad već pokojnog generala Mrkšića koji je bio šef evakuacije u predmetu Oluja u Haagu.

"Da je bilo što tu bilo točno, sigurno bi Carla del Ponte to i optužila. Što se tiče optužnica, želim podsjetiti to da smo za vrijeme Vlade Jadranke Kosor sve te optužnice podignute po tzv. univerzalnoj nadležnosti koju sebi pripisuje Srbija za područje nekadašnje Jugoslavije za ratne zločine, proglasili ništetnima i to ozakonili", zaključila je Ivana Petrović.



