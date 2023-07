Pogledajte Milanovićevo prepucavanje s novinarkom Dnevnika Nove TV: "Što to nije, prosim vas lepo, jasno?"

"Preko tarabe mi bacaju nekog generala", izjavio je predsjednik Milanović na izvanrednoj konferenciji za novinare na temu novog šefa VSOA-e. Kaže da ga HDZ i premijer Andrej Plenković ucjenjuju poput kartela, te poručio da s ministrom obrane Banožićem neće komunicirati jer je samo teklič. Ustvrdio je da ti ljudi trebaju odgovarati za kršenje Ustava. "Gdjegod mogu nešto ukradu. Kad otvore oči to im je prvo na pameti", dodao je.

Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov Milanovića je pitala zašto predsjednik i premijer ne sjednu zajedno za stol i što mu smeta kod Banožićeva kandidata. Milanovićev savjetnik za nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić predložio je prošloga tjedna žurno sazivanje sjednice Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija, s obzirom na to da sadašnjem šefu VSOA-e Kinderu mandat istječe 10. srpnja. Reporterka je pitala čemu taj sastanak?

Milanović je rekao da je on tražio razrješenje Kindera. "Inicijativa o kojoj govorite je moja inicijativa, da se pronađe rješenje, da probaju naći rješenje da služba funkcionira. Lozančić se obratio Tomi Medvedu i ovaj je prihvatio. A zašto je to prihvatio? Da ljudi ne bi ostali bez plaće...", kaže predsjednik.

"Koliko je mjeseci prošlo otkad sam se obratio premijeru da mu kažem da sustav ne funkcionira? Ne samo da sam tražio razrješenje već sam predložio i da se sjedne i da se razgovara, uputio sam dopis u prosincu, na njega nisam dobio odgovor i što to nije, prosim vas lepo, jasno?

Onda je sam Kinder zatražio da ga se razrješi. Plenković kupuje vrijeme i laže. Kinder, jer ima osjećaj odgovornosti, nastavlja dolaziti na posao. On je s svoje strane napravio sve što je mogao. Dalje nije mogao. Šta radi ekipica? Preko tarabe mi bacaju nekog generala kojeg sam nekoliko mjeseci prije toga, ne dao privolu, kao što nepismeni Plenković kaže, nego imenovao kao vrhovni zapovjednik na jedno mjesto u Glavnom stožeru. Da bi ga ta ista braća probala preseliti u VSOA-u tako da me ucjenjuju preko medija.

Ti ljudi trebaju odgovarati za kršenje Ustava. Gdje god mogu, nešto ukradu, kad otvore oči, to im je prvo na pameti."

Na pitanje novinarke ima li on svog kandidata, kaže: "Opet vi isto! Dajte, imajte poštovanja. Pitate me nakon što pola sata trabunjam. Očito trabunjam. S obzirom na to da osuđujete, imate li vi neki prijedlog? Mi smo demokratska država, ja nemam izvršne ovlasti, ne mogu hapsiti".

Na ponovno pitanje smatra li se odgovornim, kaže: "Činjenica je da poštujem procedure u demokraciji. Procedure postoje da bi se nečija samovolja držala pod kontrolom. Da ne može netko raditi sve što mu padne na pamet. Ne volim reći da se ne osjećam odgovornim, ali radim što mogu".

"Zašto vi nemate plaću 5000 eura?"

Na pitanje novinarke zašto se ne sjedne i ne razgovara, Milanović je Pezo Moskaljov pitao: "Zašto vi nemate plaću 5000 eura? Mislim sigurno nemate toliku plaću. Zato što vam to vlasnik ne da. U Bruxellesu svaka budala ima toliko. Jeste tražili? Tražite, a ako vas poslodavac odbije, onda ću vam reći šta da radite dalje, ako mo hoćete slušati. To je ta logika", rekao je predsjednik.

Na upit tko će voditi VSOA-u za tjedan dana rekao je da će je voditi "onako i onaj kojeg dogovore na sastanku koji sam inicirao ja".

"Na sastanku će koordinacija dogovoriti u okviru ovlasti da sustav ne ugrozimo do kraja kad ga Plenković pokušava uništiti", kazao je.

"S ministrom ne polemiziram, to je čovjek koji je trenutno na slobodi. Polemiziram s ljudima koji su entiteti, on ovdje predstavlja tekliča", poručio je predsjednik Republike.

Kinderu istječe mandat 10. srpnja

Aktualnom ravnatelju VSOA-e, generalu Ivici Kinderu, koji je zbog financijskih malverzacija u službi od kraja prošle godine u ostavci, mandat istječe 10. srpnja.

Prema Zakonu o sigurnosno obavještajnom sustavu, tajnim službama upravljaju ravnatelji koje supotpisom imenuju predsjednik Republike i predsjednik Vlade, pri čemu ravnatelja predlaže ministar obrane.

Ministar obrane Banožić predložio je generala Miju Validžića za novog ravnatelja VSOA-e te izrazio očekivanje da će predsjednik Milanović u idućih osam dana supotpisati odluku o imenovanju ravnatelja VSOA-e.

Premijer Andrej Plenković poručio je da je ministar Banožić za šefa VSOA-e predložio kompetentnu osobu te da je na Milanoviću teret odgovornosti za to što još uvijek nije imenovana čelna osoba te Agencije.