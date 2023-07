Skandalozan potez Pantovčaka! Novinaru zabranjen dolazak na Milanovićevu presicu: ''To je nedopustivo. Nije to privatni prostor''

Predsjednik Zoran Milanović održao je u utorak izvanrednu konferenciju za novinare. Tema je bilo imenovanje šefa VSOA-e. Konferencija je najavljena prijepodne, a održana je u 13 sati.

Novinaru Jutarnjeg lista Krešimiru Žabecu zabranjen je dolazak na Pantovčak, odnosno nije mu odobrena akreditacija za konferenciju za novinare.

Predsjednik Milanović komentirao je postupak njegova Ureda. Na pitanje zašto je novinaru zabranjen dolazak, Milanović je rekao: "Zato što to nije medijska kuća, već je to kartel. To nije medij. Tko god tamo piše, nije novinar", rekao je predsjednik.

Njegov glasnogovornik Nikola Jelić rekao je pak da novinaru nije zabranjen dolazak, već da nije pozvan.

Reakcija HND-a

''Krajnje je neprihvatljiva praksa da se zabranjuje dolazak jednom novinaru na presicu. To je nedopustivo'', komentirao je za DNEVNIK.hr potez Pantovčaka predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko. Očekuje da se tako nešto više nikada ne ponovi. ''Svatko može biti nezadovoljan pisanjem novinara, ali za to postoje drugi alati poput Novinarskog vijeća časti'', rezolutan je Zovko koji naglašava da nema opravdanja za uskraćivanje akreditacije jer Ured predsjednika nije privatni prostor. ''Dužnost je svakog političara da odgovara na pitanja novinarki i novinara'', zaključio je šef HND-a.