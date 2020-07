Predsjednik Zoran Milanović izjavio je da doživljava kao kompliment komentar premijera Andreja Plenkovića da reciklira stvari oko neustavnosti Nacionalnog stožera jer je recikliranje vrsta osviještenosti.

Zoran Milanović rekao je kako mu kritike premijera komplimentiraju. "Plenkovićevu izjavu da je to reciklaža doživljavam kao kompliment. Sutra ćemo nositi recikliranu robu, dakle, to je vrsta osviještenosti. Da, mi živimo u vremenu reciklaže, a posebno ako nekome treba deset puta ponavljati najočitije stvari", kazao je.

Smatra da se Plenković vjerojatno boji da mu se Sabor ne bi uplitao u posao, jer bi mu to kompliciralo život. Dodao je da je to donekle racionalan strah. „Polazim od toga da nema nikakve diktatorske niti uzurpatorske namjere. Ali, imamo problem i on se vrlo lako da riješiti", ustvrdio je Milanović, dodavši da će biti još reciklaža.

Reciklaža je, kaže, kada od nečega što je potrošeno i trulo napravite nešto što je novo. "To ja radim", dodao je. Zalaže se da se postojeće odluke Stožera, koje se donose i koje se ljudima nameću, pokriju odlukom Sabora. Sabor je iznad Stožera. Stožer je u stvari ništa kaže.

Ne misli da Vlada uvodi autokraciju, ali uvjeren je da postoji nešto što se zove uzurpiranje tuđih prava. Smatra da Sabor mora o tome odlučivati. Odbacio je mogućnost da se sastane s premijerom i porazgovara s njim o tome. "Ne, ovo je moja dužnost, ja to govorim javno", rekao je.

"Kao predsjednik ću uvijek upozoravati na situacije koje su granične i potencijalno prijete situacijom, odnosno stanjem u kojem grupa, da se ne uvrijede, anonimnih ljudi, upravljaju vašim životom. Može, na kratko vrijeme, svaki put uz odluku Sabora. To govorim ovako polako i dosadno da bi se pametnjakovići koji izvrću moje riječi umorili od reciklaže", istaknuo je.

Milanović tvrdi i da aplikacija Stop Covid-19 ne može postati obavezna na jesen, kao što to najavljuje ministar zdravstva Vili Beroš ukoliko situacija postane ozbiljnija. "Nema načina da se to utjera, osima ako Sabor sam ne donese takvu odluku dvotrećinskom većinom", ustvrdio je.

Vezano za obljetnicu "Oluje" i tko će doći odgovorio je da bi "trebali doći svi". Ipak smatra da bi bilo bolje da se centralni događaj održi na kninskoj tvrđavi jer je simboličko mjesto, a ne na kolodvoru, na čemu, kaže, premijer inzistira.

"Kolodvor je spomenik Josipe Rimac koji je platila moja Vlada. Na tvrđavi je razvijena hrvatska zastava, to je bila utvrda zadnjeg hrvatskog kralja Zvonimira, tako povijesni izvori kažu", zaključio je.