Predsjednik RH Zoran Milanović rekao je u utorak na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Ivanca u povodi Dana Grada da slabi odaziv na izbore za Europski parlament zaslužuje našu pažnju jer ljudi spontano žele nešto poručiti.

"Mi smo u dva mjeseca imali nacionalne parlamentarne izbore koji su realno puno važniji od europskih jer u principu se sve bitne i velike stvari odlučuju u Hrvatskom saboru. Ono što se ne odlučuje, to je izvan našeg dosega, izvan naše moći i nadam se da oni koji stvarno donose odluke dobro razmišljaju i dobro promišljaju što rade i da razmišljaju o tome da svijet može napredovati jedino ako narodi i države surađuju, i ako je mir. Bez toga stvar ne funkcionira", rekao je Milanović.

Komentirao je kako je na izbore za Hrvatski sabor izašlo gotovo 70 posto birača.

"Ovdje na sjeveru Hrvatske, gdje su popisi realni, je izašlo 70 posto ljudi. Onda dođu europski izbori i u Međimurju izađe 17 posto ljudi. A ovdje impresivnih 21, 22, u vašoj županiji. Dakle, to je toliko malo da zaslužuje našu pažnju, ljudi spontano nešto žele poručiti. Žele dati nekakvu prikrivenu subliminalnu poruku", ocijenio je Milanović.

"Naprosto, nešto tu ne štima, jer taj novac iz Europske unije dolazi. On je značajan i dolazio bi po inerciji u svakom slučaju" ustvrdio je Milanović dodavši kako se radi o novcima koji predstavljaju određen doprinos hrvatskoj ekonomiji i rastu koji je „ok, bio bi i manji da toga nema”.

"Ali dobro da se potroši. Najgore je ako nešto ostane nepotrošeno", poručio je predsjednik koji se osvrnuo i na radnike u tvornici Ivančica d.d., čije je proizvodne pogone obišao prije svečane sjednice.

"Borite se za svoje interese, za svoja radna mjesta, za svoju tvornicu koju sam danas obišao, gdje rade žene cijele godine za manje od tisuću eura mjesečno i rade težak posao. I uglavnom su sve žene iz ovog kraja i ne znam je li traže više, svatko traži više, ali one izgledaju zadovoljno, a za taj novac u mojoj Dalmaciji ne možeš konobara dobiti, da mu daš duplo. To je sve Hrvatska i to je sve EU", rekao je.

Gradonačelnik Ivanca, Milorad Batinić poručio je kako će Grad Ivanec ići dalje u smjeru razvoja industrije i gospodarstva. Dodao je kako Ivanec svoj potencijal ima kroz daljnji razvoj turizma. Zaključio je kako to sve ne bi imalo smisla bez djece i mladih te ga, kako je naveo Batinić, veseli sve veći broj najmlađih, zbog čega se u Ivancu i dograđuje jedan te gradi i novi vrtić.

Varaždinski župan i izaslanik predsjednika Vlade RH Plenkovića, Anđelko Stričak, naglasio je koliko je za Varaždinsku županiju bitno očuvanje povijesti i tradicije gdje Ivanec ima puno toga za pokazati. Pritom se osvrnuo i na značajne investicije na području Ivanca, od izgradnje brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Krapina, izgradnje vrtića i nove osnovne škole pa do proglašenja područja Ivanščice parkom prirode.