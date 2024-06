Milanović: "Predložio sam formiranje Vijeća za vanjsku politiku. Plenković me odbio, a znate što mi je rekao za Turudića?"

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u srijedu da je premijer Andrej Plenković odbio njegovu ideju o formiranju Vijeća za vanjsku politiku koju mu je predložio kao zajednički format razgovora o vanjskopolitičkim pitanjima o kojima se Pantovčak i Banski dvori već dulje vrijeme ne uspijevaju dogovoriti.



Milanović je u intervju za Dnevnik HTV-a kazao da o tome prijedlogu nije govorio u javnosti - pitajući i novinara koji je vodio intervju "otkud vi to znate?" - jer je najprije htio dočekati Plenkovićev odgovor.

"Ja to nisam objavio zato što nisam htio. Čekao sam odgovor premijera koji je došao nakon tri tjedna, gdje je to odbio i rekao da je sve predloženo Ustavom i zakonom i da nema potrebe za tim", rekao je u intervjuu.

Plenković "već dvije i pol godine opstruira sastanke Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu. To je teška protuustavna rabota. A ja mu pišem i kažem: 'Moramo se dogovoriti oko vanjskopolitičkih pitanja'. Model je zajedničko vijeće za razgovor", pojasnio je predsjednik.

Dodao je da je Plenković, koji je "navikao upravljati i ucjenjivati", to odbio.

"Dakle, onog trena kada vidiš da je dobra volja na drugoj strani, to se riješi u pet minuta, ali volje nema. I nikada se to neće promijeniti jer to bi značilo da surađujemo u promjeni predstavnika u vanjskoj politici, a on to sprječava pod svaku cijenu, zato što tamo rade ljudi koji rade po njegovom diktatu", istaknuo je Milanović.

Vezano uz nadolazeći samit NATO-a u Washingtonu u prvoj polovici srpnja, Milanović je kazao da glavni tajnik Jens Stoltenberg, koji je najavio izmjenu modela isporuke pomoći Ukrajini, "o tome ne odlučuje".

"To ne najavljuje Stoltenberg niti odlučuje o tome, niti inače glavni tajnik NATO-a o ičemu odlučuje. U biti rade ono što im Pentagon kaže, a Pentagon i Amerikanci su naš izbor. Oni su naši protektori, zaštitnici. Nema tu nikakve zajedničke demokracije", kazao je.

"Američki izbori za predsjednika su u studenome. Sve se radi u tom kontekstu, s ciljem da se pomogne aktualnom predsjedniku."

Milanović je kazao da NATO "izravno, logistički, špediterski organizira isporuke za rat u Ukrajini. Ja sam protiv toga. Za humanitarnu pomoć sam uvijek bio i bit ću."

Sada "postaje potpuno jasno da je točno ono što sam govorio, da se taj rat na ovakav način ne može dobiti, da se ne može nikako dobiti bez nuklearne eskalacije", istaknuo je predsjednik.

"Ustav nisam kršio, branim ga od onih koji to rade sustavno"

Milanović je kazao da tijekom kampanje za parlamentarne izbore Ustav nije kršio, brani ga i štiti 'od onih koji to rade sustavno te u tome uživaju podršku', dok je na upit o kandidaturi na predsjedničkim izborima uzvratio -'sve u svoje vrijeme'.

"Ustavni sud nikada nije reagirao niti hoće na kontinuiranu opstrukciju i namjerno gaženje i rušenje ustavnih odredaba od strane Plenkovića jer ovo je njegova diktatura. Kada je u pitanju obveza suradnje Vlade i predsjednika, koji s Vladom surađuje u oblikovanju i provođenju vanjske politike, postoji korespondencija između Mesića i Sanadera, dvojice ne baš prijatelja, gdje jasno stoji koliko puta ga Sanader traži suglasnost. Dakle, Ustav nisam kršio i branim ga i štitim od onih koji to rade sustavno i u tome uživaju podršku", rekao je Milanović.

O Turudiću: "Plenković je meni na sastanku pred svjedocima rekao - Što ga nisi ti smijenio?"

Iz zone komfora, kaže, izlazi već 15 godina te 'kao političar i nije nikada u njoj'.

"Zašto se sve ovo dogodilo? Zbog toga što je diktatorskom manirom Plenković na mjesto državnog glavnog odvjetnika, dakle glavnog tamničara u državi, ako stvari tako krenu, nametnuo Turudića", rekao je Milanović.

"Taj Plenković je meni na sastanku kada je došao po potpise, pred svjedokom ili svjedocima rekao: 'Što ga nisi ti smijenio?'. Prvo, nisam mogao. Drugo, znači njega je ipak trebalo smijeniti", ustvrdio je Milanović.

Na pitanje očekuje li da će Turudić nešto 'iskopati' o njemu, Milanović je uzvratio kako je njegov život 'toliko dosadan za državnog odvjetnika, ali nije za publiku'.

Milanović je kazao i kako se godinama držao krajnje suzdržano u odnosu na svoju bivšu stranku. "Puno suzdržanije nego što je to radila moja prethodnica koja je bila HDZ-ova hostesa", dodao je.

Na pitanje želi li se skroz odmaknuti od SDP-a uoči predsjedničkih izbora uzvratio je kako 'to ne može biti tema ovog razgovora'.

Upitan o tome kada će donijeti odluku o kandidaturi i o čemu ona ovisi, kazao je da ovisi o njemu ali i SDP-u kao stranci koja ga je podržavala i njegovom prvom nastupu u pobjedi protiv HDZ-a.

Milanović: Nedostaje nam 4000 vojnika

Govoreći o hrvatskoj vojsci predsjednik RH i vrhovni zapovjednik Milanović ustvrdio je kako se novac troši na neke stvari koje su vidljive, ali nam nedostaje 4000 vojnika u ustroju.

Komentirajući tvrdnju ministra obrane Ivana Anušića da je obrambeni budžet od 2016., kada je Milanović prestao biti premijer narastao za 122 posto i iznosi 1,178 milijardi eura, predsjednik Republike je rekao kako je to netočan podatak. "Dakle on treba biti korigiran za inflaciju i za nabavku. To je rast, ali ni blizu toliki koliki se prikazuje", ustvrdio je predsjednik RH.