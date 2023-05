"Kakav je to predsjednik koji ne poštuje Dan državnosti vlastite države? To je slučaj bez presedana", ocijenio je premijer Plenković nesudjelovanje predsjednika Milanovića u obilježavanju Dana državnosti.

Premijer Andrej Plenković čestitao je u utorak Dan državnosti te je prilikom polaganja vijenca kod Spomenika domovini ocijenio nesudjelovanje predsjednika Republike Zorana Milanovića na tom događaju kao "slučaj bez presedana".

Plenković je novinarima nakon što je zajedno s predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem položio vijence kod Spomenika domovini na Trgu Stjepana Radića sramotnim ocijenio Milanovićev stav da taj datum smatra HDZ-ovim praznikom.

"To je pitanje koje mediji trebaju dizati puno ozbiljnije i pitati ga kakav je to predsjednik koji ne poštuje Dan državnosti vlastite države. Mislim da je to slučaj bez presedana i ne znam ni za jednog drugog državnika na tlu Europe koji ne poštuje Dan državnosti svoje države", rekao je premijer.

Jednako, dodao je, vrijedi i za oporbu, koja također danas nije sudjelovala u obilježavanju. "No neki su bili tu, barem troje", rekao je.

Predsjednik Milanović, koji ni ove godine ne sudjeluje u protokolu, ranije je rekao da ne priznaje 30. svibnja kao Dan državnosti jer da nema veze s pravim danom državnosti, nego se radi o "nasilju parlamentarne većine i ukidanju običaja zbog kaprica jedne osobe".

Ustvrdio je da se tu radi o poštovanju hrvatskih zakona i odluka Sabora i napomenuo da "nije bilo dobro mijenjati naše tradicije prije 23 godina, nego držati ih se".

Plenković je čestitao svim Hrvatima i Hrvaticama 30. svibnja kao ključan datum za sve hrvatske institucije te je dodao da 33 godine od konstituiranja prvog demokratski izabranog Hrvatskog sabora nisu puno, ali su ogromno razdoblje u povijesti hrvatskog naroda.

"Sloboda, demokracija, međunarodno priznanje, oslobađanje okupiranih područja u Domovinskom ratu i pobjeda protiv Miloševićeve velikosrpske agresije - sve su to ključne stečevine i temelji hrvatske države", istaknuo je.

Dodao je da je stoga i današnji dan prigoda da zahvalimo hrvatskim braniteljima, ponajviše onima koji su dali svoje živote i da se "prisjetimo predsjednika dr. Franje Tuđmana koji je imao vizionarski pogled na samostalnost i neovisnost i koji je uz pomoć plebiscitarnog hrvatskog naroda na referendumu 1991. upio ostvariti slobodu, neovisnost i samostalnost".

"Zato je ovaj datum bitan. On je bio dan državnosti tijekom 90-ih, i sada je, i bit će. Stoga je važno da svi u Hrvatskoj poštujemo i državu i njezine institucije, simbole, a ovaj je datum itekako simbol hrvatskog naroda i države", poručio je premijer.

Jandroković: Bilo bi prirodno da se Milanović pridružio

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je kako bi bilo prirodno da se i predsjednik Milanović pridružio obilježavanju Dana državnosti.

"Bilo bi prirodno da predsjednik bude ovdje, obilježavamo Dan državnosti, to je jedan od najvećih, ako ne i najveći državni praznik, međutim odabirom pokazujemo koje vrijednosti štujemo", rekao je Jandroković.

Predsjednik Sabora ističe da je 30. svibnja bio jedan od datuma koje je hrvatski narod prihvatio.

"U 90-im godinama to je bio trenutak s kojim su se svi mogli identificirati. Nažalost, početkom 2000., kad se promijenila vlast, potpuno nepotrebno išlo se mijenjati državne praznike i nakon toga dolazi do određene konfuzije", kazao je.

"Mi smo donijeli odluku kao vladajuća većina da ponovno obilježavamo 30. svibnja kao Dan državnosti, neki se s time ne slažu, ali bez obzira na to trebali bi sudjelovati u proslavi jer to to su odluke legalnih i legitimnih državnih institucija", poručio je Jandroković.

"Mi smo ovdje kako bismo iskazali zahvalnost svima koji su sudjelovali u izgradnji države, onima koji su donosili ključne odluke, hrvatskim braniteljima, predsjedniku Tuđmanu. To je naš odabir, predsjednik Republike očito ima neke druge odabire i to je do njega", rekao je.

Izrazio je uvjerenje da će u godinama pred nama 30. svibnja svi prihvatiti kao Dan državnosti.

Plenković je komentirao i izjavu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je rekao da je Zagrebu u interesu rušenje njegove vlasti. Hrvatski premijer poručio je da Hrvatska nema skrivenu agendu rušenja bilo koje vlasti u susjednoj državi te dodao da se Beograd previše opterećuje pisanjem hrvatskih medija.

"Hrvatska vlada i hrvatske institucije nemaju nikakvu skrivenu agendu da ruše bilo koju vlast u bilo kojoj susjednoj državi, pa ni u Srbiji", kazao je Plenković.

"To je svakome jasno. Ja ne znam zašto se oni opterećuju s onime što čitaju u hrvatskim medijima ili na portalima. Kada bismo mi temeljili svoje odluke o odnosu sa susjednom zemljom, a to je Srbija, na temelju njihovih medija, onda bismo mi škrto razgovarali jako puno godina", dodao je.

Istaknuo je i da Hrvatska želi unaprijediti odnose sa svim susjedima.

"Srbiji želimo stabilnost i da rješava svoje probleme unutar Srbije", dodao je.

Vučić je dan ranije rekao da je Zagrebu i Prištini interes rušenje vlasti prosvjedima jer time slabi Srbija, dok bi im odgovarala "ona Srbija koja neće štititi svoj narod na Kosovu i Metohiji ili koja ne bi bila regionalno konkurentna, već jednako slaba kao u vrijeme Borisa Tadića".

Na pitanje o hrvatskom kontingentu u KFOR-u, Plenković je potvrdio kako hrvatski vojnici "nisu uključeni ni na koji način u incidente koji su se dogodili jučer", referirajući se na sukobe KFOR-a i srpskih prosvjednika na sjeveru Kosova.