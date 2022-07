Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj akademiji povodom Dana Hrvatske obrtničke komore.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj akademiji povodom Dana Hrvatske obrtničke komore. Nakon prigodnog obraćanja, u svom je stilu održao press konferenciju.

Istaknuo je da "Hrvatska nema jedinstveni stav" te da u Madridu na NATO summitu nije mogao ništa. "Tamo se nije glasalo, kako kažu ovi koji lažu. Glasat će se sljedeći tjedan", rekao je Milanović poručivši da će sljedeći tjedan glasati šefovi misija.

"Ministar koji je stručnjak za kafilerije me htio navući da tamo potpisujem neki protokol. To ne bih nikad potpisao, ni s punomoći Vlade. To nitko bez punomoći Vlade ne može potpisati", rekao je Milanović.

Očekivao više od Selak Raspudić

Na kritike koje mu je ranije uputila MOST-ova Marija Selak Raspudić kazao je kako je očekivao više od nje.

"Moj stav je da bih učinio sve da se promijeni Izborni zakon u Madridu. Pustite Selak Raspudić, ljudi govore stvari koje ne čitaju, ne razumiju. Koliko sam puta rekao da moje mogućnosti i ovlasti u jednom trenutku prestaju i da ne mogu spriječiti da netko u ime Hrvatske potpiše taj ugovor. Sve će na kraju doći u Sabor i Sabor će o tome odlučivati. Moja poruka im je: "Nemojte to napraviti", rekao je Milanović.

"Ovo nije tema koju će uređivati Amerika, i ne treba. Vrijeme je da se maknu iz Bosne i Hercegovine. Europa da", rekao je predsjednik pitajući se što je mogao učiniti u Madridu da Selak Raspudić bude zadovoljna. "Je li netko drugi govorio o tome? Netko tko razumije. Ona pojma nema o tome", kaže Milanović.

Milanović je poručio kako je sve postavljeno tako da se Hrvate na izborima pokrade. "Imate Vladu koja to sadistički opstruira. Ljudi se raduju da to propadne, da Hrvatsi propadne", rekao je Milanović.

Dodao je Milanović kako Ukrajina ne može dobiti status kandidata za Europsku uniju preko noći ako isto to pravo ne dobije Bosna i Hercegovina.

"To je na 50 kilometara od moje kuće. Donbas je na 2000. To je licemjerje povezano sa sadizmom Plenkovića i njegove dvije dvorske lude koje nisu došli na summit. Ja sam hrvatski predsjednik, otrpjet ću kafilerdžiju i ovog što je padao razrede, ali nisu došli", rekao je Milanović.

Osvrnuo se Milanović i na najavljene vaučere iz Vlade. "Vlada ne razmatra ništa nego kao ponavljač i prepisivač gleda što će napraviti Austrija i njegova suradnica u kabinetu Ursule von der nešto. Da sam premijer radio bih slično, ali ne bih lagao da razmišljam", poručio je Milanović.

Opleo po Plenkoviću

Predsjednik Zoran Milanović poručio je kako mu je žao što na HOK-ovoj svečanoj akademiji nije sreo premijera Andreja Plenkovića.

"Malo mi je nedostajalo da ne dođem, ali ipak sam došao. Premijer vjerojatno zbog toga nije htio doći. Sada ga pitam: Gdje si frajeru? Neka se konzekventno ponaša i na budućim događajima. Zašto nije došao? Jer bi govorio predzadnji. Postoji rješenje, kandidiraj se za predsjednika. Ovo nije moja utakmica, ja se ne nadmećem s Plenkovićem. On je za mene nula", zaključio je Milanović.

Istaknuo je kako je Plenković kao premijer zaslužan za manje političkog radikalizma u HDZ-u jer je "kao i kafilerdžija, komunjara".

Osvrnuvši se na loš odnos njega i premijera, Milanović je rekao da država nije talac njihovog odnosa te se pitao je li država talac lošeg odnosa ili sadističkog odnosa premijera prema nekim pitanjima.

“Kad mu se trese nešto, javit će se bez da sam ga zvao, i uz loše odnose su se stvari dogovarale. Sada ništa", rekao je, među ostalim, Milanović.