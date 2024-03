Pogledajte s kojom je pjesmom Milanović završio svoj govor

"Ovo što se dogodilo od Nove godine, nije mrcvarenje, to je duboko ciničan, bezobrazan čin, pravljenje budale od cijele nacije. Nijedan dokaz, dobronamjerno upozorenje nije prihvaćeno. Nijedno upozorenje nije pomoglo. Hrvatska je otplovila kao nekakva skela. To ćemo zaustaviti. Imamo katastrofalnu vlast koja poprima sve elemente grčke tragedije. Slijedi katarza. Od srca hvala", rekao je predsjednik Zoran Milanović koji se obratio javnosti prije sjednice vrha SDP-a, a nakon najave da će biti premijerski kandidat.

Nakon toga je govor završio stihovima poznate pjesme i rekao: Koja je razlika u jednom danu?

Riječ je o pjesmi "What a Diff'rence a Day Makes". Pjesme koju pjeva Dinah Washington.

Napisali su je María Grever i Stanley Adams, a tekst pjesme ide ovako:

What a diff'rence a day made

Twenty-four little hours

Brought the sun and the flowers

Mm, where there used to be rain

My yesterday was blue, dear

Today I'm a part of you, dear

My lonely nights are through, dear

Since you said you were mine

Lord, what a diff'rence a day makes

There's a rainbow before me

Skies above can't be stormy

Since that moment of bliss

That thrilling kiss

It's heaven when you

Find romance on your menu

What a diff'rence a day made

And the difference is you