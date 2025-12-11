Milanović: "Isti posao napravili su sa Srbijom, a nas nisu ništa pitali. Ponaša li se tako saveznik?"

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OSRH Zoran Milanović istaknuo je na 34. obljetnici osnutka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva da sve važne odluke u Hrvatskoj trebaju proizaći iz brige za vlastite interese "jer i naši strateški partneri brinu isključivo o svojim interesima".

Pripadnicima HRZ-a poželio je puno uspjeha i umješnosti u upravljanju novim kompleksnim sustavima koji su došli i dolaze u Hrvatsku.

"Oni su novi, kompleksni i zahtjevni, tu je dosta znanja i tehnologije. I služe isključivo i prvenstveno obrani hrvatskog neba, hrvatske zemlje i Hrvatske u cjelini. To je - prema hrvatskom Ustavu, ali i prema zdravom razumu i zdravom srcu - primarna zadaća Hrvatske vojske i Hrvatskog zrakoplovstva", poručio je predsjednik Milanović pripadnicima HRZ-na prigodnoj svečanosti u u četvrtak u vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu.

Milanović: Briga o vlastitim interesima ne isključuje lojalnost prema partnerima

"Mi smo članica NATO-a, oni su naši saveznici s kojima imamo određene dogovore i određene zavjete koji bi se u nekoj kritičnoj situaciji mogli ostvariti. Trebamo raditi sve da se nikada ne ostvare i da nikada ne dođe do potrebe za tim", rekao je Milanović o nabavci aviona Rafale iz Francuske.

Ali, dodao je, kako se ponašaju strateški saveznici vidimo iz našeg primjera. "Naš strateški saveznik prodao nam je 12 aviona, a onda je isto prodao našim susjedima - koji nisu članica NATO-a. Nisu nas pitali kada su to radili. I onda moramo ići u dogradnju tih sustava, a to će još koštati", rekao je te upitao ponaša li se tako saveznik i odmah odgovorio: "Možda da, ali činjenica je da je Francuska Republika vodila računa isključivo o svojim interesima".

"Zapamtimo to i razmišljajmo o tome - isključivo o svojim interesima, nas se za mišljenje nije pitalo“, rekao je Milanović.

To, kazao je, nije kritika ni prema kome, nego naprosto poticaj na razmišljanje kako države djeluju, koji su im motivi i čime se vode kada donose odluke.

Istaknuvši kako "iz brige za vlastite interese treba proizlaziti sva naša doktrina, razmišljanje i sve naše važne odluke", Milanović je naglasio da briga o vlastitim interesima ne isključuje lojalnost i pristojnost prema partnerima.

"Ne može biti ista strategija zemlje od četiri milijuna stanovnika i zemlje od 65 milijuna, zemlje koja proizvodi i zemlje koja kupuje, zemlje koja plaća kredit i zemlje koja ga daje. To nisu iste, nisu uopće ravnopravne uloge", ustvrdio je.

Predsjednik Milanović prisjetio se i četvorice hrvatskih zrakoplovaca koji su poginuli u prosincu 1991. u Otoku, a za koje je rekao da su ishodište današnjeg HRZ-a. "Izgubili su život u ranim godinama kao vrhunski piloti. Priča te četvorice heroja Domovinskog rata je osobita i posebna, predstavlja ishodište vašeg rasta i napredovanja od točke u kojoj od strateških partnera nije bilo ništa - sve sami, sve vlastitim sredstvima. Njima u čast i njima na slavu, a nama svima na razmišljanje i orijentaciju - sretan Dan Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i neka vam je vedro nebo", zaključio je Milanović.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundid istaknuo je da je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo bilo i ostalo u tehnološkom smislu najnaprednija i najzahtjevnija grana Oružanih snaga. Njegova modernizacija omogućava širok spektar sposobnosti djelovanja i suočavanja s izazovima koji nisu manji nego prije, ali su drugačiji, naglasio je te čestitao ratnim zrakoplovcima njihov dan.

Ražov: Došao je red na Rafale, spremni smo za to

Zapovjednik HRZ-a brigadir Krešimir Ražov prisjetivši se četiri hrabra zrakoplovca, pilota Marka Živkovića i Mirka Vukušića te padobranaca Ivana Plazibata i Rade Grive koji su riskirajući živote u avionima od drveta i platna, nasuprot daleko nadmoćnijeg neprijatelja, hrabro krenuli u akciju, spremni na žrtvu i bez kalkulacija.

"To je bio nukleus stvaranja HRZ-a koji je donio prevagu u oslobodilačkima akcijama u Domovinskom ratu u kojima s živote dali i piloti Miroslav Peris, Antun Radoš, Zlatko Mejaški, Rudolf Perešin i drugi svojim doprinosom u obrani zemlje i beskompromisnom spremnošću na žrtvu, omogućivši HRZ kakva danas imamo", naglasio je.

Izvrsnost je ključ rasta i razvoja, radimo i dalje na stvaranju sposobnosti, istaknuo je Ražov potvrdivši da je HRZ spreman za preuzimanje svih zadaća i sposobnosti koje se pred njega postavljaju u obrani zračnog prostora.

Upitan o predstojećoj nadogradnji borbenog zrakoplova Rafale, Ražov je odgovorio da je tu riječ o podizanju sposobnosti sukladno planovima te da je HRZ za to spreman i da će se sve odvijati u fazama, sukladno ugovoru. "Došao je red i na Rafale i spremni smo za to", naglasio je.

Vezano uz sustave protuzračne obrane srednjeg dometa HRZ je, kaže, pripremio studiju i spremno čeka njihovo ugovaranje.

Istaknutim pripadnicima HRZ-a uručene su odluke o promaknuću, pohvalnice i nagrade.