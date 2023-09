Milanović: "Bogati su bogati, a oni koji nisu bogati nisu siromašni..."

"Želim vam puno uspjeha i da zadnji euro koji bude dostupan iskoristite, da budete najbrži prst i najbrže oko. Da vladate pošteno jer uzalud svi euri ako narod osjeća da je vlast nepoštena, da se krade i da nema pravde.

Budite nadprosječni, budite bolji od ostalih. Vladajte pošteno i ne dajte korupciji da stanuje kod vas. To ubija volju u ljudima i zbog toga ljudi odlaze puno više van nego zbog plaće koju dobiju u Irskoj", rekao je predsjednik Zoran Milanović u prigodnom govoru.

Pozvavši ih da koristite europske fondove, predsjednik je istaknuo da će Hrvatska, po paritetu kupovne moći, još malo i prestići Republiku Italiju.

"Je li to stvarno ili je to iluzija - to zaključimo sami. To je dobar mehanizam da nas se što prije izgura iz prostora onih koji imaju pravo na europske fondove", ocijenio je Milanović te dodao da su europski fondovi vrsta doprinosa koji su, kako je rekao, "bogati i najrazvijeniji smislili kao prijelazno razdoblje".

"Bogati su bogati, a oni koji nisu bogati nisu siromašni, nego žive u prosjeku i moraju se izboriti da se iz tog prosjeka otrgnu. To je u zadnjih 60 godina u Europskoj uniji uspjelo samo jednoj državi - to je Irska, a svi drugi su tamo gdje su bili prije 30 ili 40 godina u odnosu na Njemačku i Nizozemsku", rekao je Milanović te još jednom pozvao predstavnike lokalne vlasti "u borbu za svaki euro iz EU fondova".

Gradonačelnik Buzeta Damir Kajin rekao je da je prilikom primopredaje vlasti 2021. Buzet bio devastiran i posvađan grad, s nezadovoljnim javnim službama i potplaćenim javnim djelatnicima.

“U proteklom razdoblju financijski smo uspjeli stabilizirati situaciju i puno bolje stojimo danas nego što smo stajali prije dvije godine i tri mjeseca. Međutim, u ovome gradu novac više nije najveći problem, već će nam u narednom razdoblju, kao i u mnogim drugim sredinama, problem biti kako osigurati potrebnu radnu snagu da bi naše gospodarstvo moglo nastaviti rasti i razvijati se", ustvrdio je Kajin.

Apsolutni prioritet i u nastavku mandata, naglasio je, ostaje skrb o kvaliteti života Buzećana svih uzrasta, te praćenje svih javnih sadržaja koji su u toj funkciji.

Najsvečaniji dio sjenice bila je dodjela gradskih nagrada i priznanja ovogodišnjim laureatima. Zlatni grb Grada Buzeta Gradsko vijeće dodijelilo je novinarki Gordani Čalić Šverko zbog njezina ogromnog doprinosa promociji Buzeta te Katedri Čakavskog sabora Roč koja ove godine obilježava polustoljetno djelovanje obilježeno prenošenjem i očuvanjem baštine, poglavito glagoljske i glagoljaške.

Na sjednici su govorili i predsjednik Gradskog vijeća Buzeta Davor Prodan, župan Istarske županije Boris Miletić i državni tajnik te izaslanik predsjednika Vlade Ivan Bubić.

Svečanoj sjednici nazočili su i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.