Netipična influencerica koja će vas nasmijati od uha do uha: "Ja prikazujem jedan život normalan, život kakav živi većina ljudi"

Brojke kažu da Selmu svakodnevno prate stotine tisuća ljudi, a njezina videa broje milijune pregleda. Kod nje nećete čuti kako se dobro našminkati, kako biti najbolja žena, kuharica, njezine objave vas neće bacati u depresiju! Na njih ćete se smijati od uha do uha. Zbog onog pravog, iskonskog bosanskog humora. I baš zbog toga Selma je hit, Selma je zvijezda! U to se uvjerila reporterka Provjerenog Barbara Majstorović koja je s njom provela dan.

Zbog nje je uzrečica – da bog sačuva postala hit na društvenim mrežama, a žena koja ju izgovara zvijezda ne samo u svojoj Bosni i Hercegovini, već i šire. Jer upravo je humor ono što Selmu razlikuje od mase drugih influensera.

Inspiraciju, kaže, obično pronalazi u svakodnevici - znate ono, kada imate neku situaciju, tipa, žurite na posao, a to jutro vam ništa ne ide za rukom, sve krene naopako.

Pročitajte i ovo Provjereno lijepa priča Pet generacija pod istim krovom: Kad je Ivan jednom došao na Brač, dotadašnji planovi pali su u vodu

"Tako da ja prikazujem jedan život normalan, život kakav živi većina ljudi. To je ono kada se mi probudimo, mi se ne probudimo savršene frizure isfenirane, nego se brate probudim čupava. I ja tako snimam, u momentu bez šminke, čupava. Ustvari, to je sve u kratkim klipovima predstavljen moj život", pojasnila je je simpatična influencerica.

Reporterku je odvela i u svoj omiljeni kafić i naučila je kako se ispija prava turska. Međutim ni dobre kave nema bez dovrog humora.

Pročitajte i ovo Ispunila mu se želja Najpametniji dječak na svijetu zbog slavnog znanstvenika stigao u Hrvatsku: "Nadam se da ću doseći bar 50 posto njegova znanja"

"Mi smo takvi ljudi, zezancija, humor, vicevi. To smo ustvari mi, tako nas u stvari ljudi i prepoznaju i meni je to ustvari kompliment kada neko kaže to je taj bosanski humor", kroz smijeh je ispričala.



Što je još sve otkrila za kamere emisije Provjereno otkrijte u videu.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr