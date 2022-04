I koliko god se trudio izbjegavati predsjednika Republike, zbog neprimjerenoga rječnika i optužbi, Milanović je Plenkovića danas baš iznenadio. Pojavio se na svečanoj akademiji u povodu 31. rođendana 4. gardijske brigade na tvrđavi Klis.

Predsjednik Zoran Milanović je promijenio plan, pa odlučio produljiti boravak u Splitu i u zadnji čas otkazati odlazak na komemoraciju u Jasenovac.

Prvi je ovo zajednički susret predsjednika i premijera nakon žestokih uvreda i javne svađe u kojoj jedan drugom nisu ostajali dužni nakon pisma generala i zahtjeva za pomilovanjem Perkovića i Mustača.

Bilo je tu i poruka kako će Vlada bojkotirati Milanovića, ali ovaj put im je pomrsio plan.

Reporter Ivan Kaštelan se za Dnevnik Nove TV javio s tvrđave Klis. "Teško je reći da je to bio niti susret dvojice stranaca jer dvojica stranaca kada sjede jedan pored drugog bi se pozdravili. Premijer i predsjednik su se ponašali kao da jedan i drugi ne postoje. Bio je to jedan neobičan susret", objasnio je Kaštelan.

No, naveo je da nije to bila jedina neuobičajena situacija. "Ono što je bilo zanimljivo - manifestacija je počela i prije dolaska premijera i njegove svite ministara i HDZ-ovih gradonačelnika iz Dalmacija. Himna je već završila, predsjednik je odslušao i tek tada je došao premijer Plenković. Najavljeno je da će obojica govoriti.

UŽIVO Pogledajte susret Milanovića i Plenkovića na Klisu, nisu se ni pozdravili

Izgleda da su i organizatori bili iznenađeni Milanovićevim dolaskom.

"Prije dolaska imali smo zanimljivu situaciju - čini se da su i organizatori bili iznenađeni dolaskom predsjednika Milanovića jer je premijerovo ime na stolici bilo isprintano dok je ime predsjednika republike bilo ispisano rukom", naveo je Kaštelan.

VIDEO Premijer na pitanje reportera Dnevnika Nove TV: "Biste li vi išli da netko vama kaže - Mislav Bago je lopov, korumpiran, zalijepljen kao žvaka za Udbu?"

Kaštelan je naveo da je govor novog čelnika Udruge 4. gardijske brigade. "Kritizirao je cijelo društvo, kažu da se često osjećaju kao paraziti. Ono što je jednako zanimljivo, poručili su da generali koji su potpisali pismo kojim traže pomilovanje Mustača i Perkovića - više nisu dobrodošli u prostorije njihove udruge."

Premijer u svom govoru nije komentirao potpise generala koji traže pomilovanje Mustača i Perkovića. "Upravo to zajedništvo koje je krasilo 90- obvezuje i nas danas. Nema toga u Hrvatskoj koji bi braniteljima, vojnicima, policajcima kazao da su paraziti. Ako ih i ima, oni nisu dostojni da tako nešto kažu. Vi ste temelj Hrvatske i to je temelj dio naše politike, a imajte na umu da Hrvatska brine za one koji su za nju dali najviše", rekao je Plenković.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr