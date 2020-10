Predsjednik Zoran Milanović položio je vijenac na Mirogoju, a onda se raspričao o aktulanim temama, osim o jednoj. Informacije o svom odlasku na Mljet helikopterom i dalje skriva.

Predsjednik Zoran Milanović na sve je moguće načine izbjegavao odgovoriti na pitanje kojim je povodom bio na Mljetu. Obrazloženje mu je da ga se to ne smije pitati. ''I na Braču i na Hvaru... ili nisam bio. To me ne možete pitati'', rekao je.

''Jučer sam bio s prijateljima u jednom klubu, ne u Slovenskoj. Uz mene je osiguranje, ja sam u rukama države. Krećem se i službeno, a nakon ovog ću ići i privatno nekamo. Hoćete me pitati gdje sam bio? Nemojte me to pitati, to je nepristojno pitanje'', odbijao je odgovoriti o putu na Mljet o kojem je izvijestio Dnevnik Nove TV.

Objašnjava da uvijek koristi državne resurse. ''Ovi ljudi hodaju uz mene dnevnice, blindirani Mercedes, to sve košta. To su zaštićene informacije'', istaknuo je. ''Tak' se nećemo razgovarat, to je najpristojnije što mogu odgovoriti. Sad da tu dođe helikopter i ako moram doći do točke B...to će biti tako ili neće biti tako...'', naglasio je. Prao se da su to resurski koji se ovako i onako koriste i koji se moraju koristiti. ''Ako idem trgovati krijumčarenom robom ili helikopterima prenosim veprove i ukradeno oružje, to bi bilo od interesa za javnost... Ista je cijena za državni proračun, opravdano je ono što odluči osiguranje i ja zajedno s njima. Taj helikopter vas jako zanima, to je helikopter u kojem se Plenković vjerojatno ne usudi letjeti jer nije udoban... Avioni moraju letjeti 100 sati'', predsjednikovo je objašnjenje.

''To je za revijalnu štampu, a budući da sam cijelo ljeto proveo sa suprugom, to vam je dosadno'', zaključio je. ''Dajte pusu urednici'', dometnuo je reporterki Dnevnika Nove TV Petri Buljan.

''Najjeftinije je ići pješice na Hvar, ali sa stajališta sigurnosti helikopter je najsigurniji, da ne idem ljeti po autocesti, da ne izbacimo s ceste vas u Škodi ili Golfu. Ma kome se vozi u ruskim helikopterima. Da je bar Augusta, u njoj ima jacuzzi...'', nasmijao se na kraju.