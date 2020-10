Trošenje javnog novca, vojni resursi, ali na pitanja o svojim putovanjima, Zoran Milanović uporno odbija odgovoriti. Poziva se na status štićene osobe i kad ga se pita o putovanju na Mljet. No, iz ureda Povjerenika za informiranje upućuju na odgovornost Predsjednika prema građanima, koji trebaju biti upoznati s njegovim aktivnostima.

O predsjednikovim ljetnim putovanjima prikupljaju podatke. Povjerenstvo sad zanima i put na Mljet.

"Na jednom od radnih sastanaka razmatrati ćemo i sve dostupne informacije i odlučiti o tome ima li elemenata za otvaranje predmeta", kaže Martina Jurišić, članica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Da je u kolovozu Zoran Milanović poletio vojnim helikopterom, Dnevniku Nove TV potvrdilo je Ministarstvo obrane. No, sam predsjednik skriva sve podatke - je li bio na Mljetu, zašto, što je radio, s kim je bio - nema odgovora. Štoviše, na pitanje novinara što je radio na Mljetu odgovara: "Ne, ne, ne, ne mogu uopće reći da sam bio tamo, odakle vam taj podatak, taj podatak ne biste smjeli imati. Dakle to je netko iz ministarstva obrane doturio - iz ministarstva obrane, ubuduće neće. Jer ćemo to direktno dogovarati s načelnikom Glavnog stožera i taj podatak će biti apsolutno nedostupan.“

Ima li javnost pravo znati, upitali smo Povjerenika za informiranje.

"Transparentnost kao temeljna odrednica dobrog upravljanja i odgovornosti obnašatelja javnih funkcija nalaže da se javnost izvijesti o trošenju javnih sredstava, te o aktivnostima iz djelokruga koje su od interesa za građane koji su im povjerili mandat (...) Tako i predsjednik Republike Hrvatske kao javna osoba ima odgovornost biti transparentan u svom djelovanju i trošenju javnih sredstava, a kao štićena osoba ima pravo, obvezu i mogućnost odrediti koji dio informacija treba biti klasificiran", poručuje.

"Ha, mislim ja sam isto tako štićena osoba, pa ne mogu ja baš naručiti helikopter kad god hoću i odletjeti tamo gdje god hoću", kaže predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Jer, poručuje - svi su oni dužni polagati račune javnosti.

"Nije mi prihvatljivo, gledao sam jučer, da na pitanje novinara da li je PRH bio na Mljetu, on odgovara: šta, to vam neću reći, kakvo vi to uopće znadete. Ja mislim da je to dosad neviđena praksa u Hrvatskoj da na taj način netko od dužnosnika odbija kazati gdje je bio jer to nije bio tajni zadatak koliko sam shvatio... Ovdje se, koliko ja vidim nije radilo o službenom putovanju, dakle, molim i vas – istražujte“, kaže Jandroković.

Premijer upire prstom u dvostruke kriterije Milanovića koji je kritizirao Vladin put u Finsku.

"Dernek i maturalac, to kaže ovaj isti koji će vama na to pitanje je li tamo bio vama reći jel znate što: "ma to je tajna, o tome ne odlučujem ja, ne, ne, ne daj Bože", o tome odlučuje valjda pilot helikoptera. A mi se vozimo kako bi rekao u "Ko to tamo peva": vozi Miško, samo uđeš u prevozno sredstvo i vozi Miško“, rekao je premijer na tu temu.

Sve tražene podatke o putovanjima Pantovčak nije dostavio ni Povjerenstvu, Natašu Novaković prozivaju za pristranost jer o tom predmetu govori javno, iz Povjerenstva odgovaraju: "Predsjednica Povjerenstva je samo iznijela u kojem statusu je predmet, koja dokumentacija je zatražena, što je od navedene dokumentacije prikupljeno međutim nije iznosila stavove niti je komentirala sam predmet."

Hoće li im, zatraže li to, dostaviti podatke, pitali smo i Milanovićev Ured. Ali, o tome kao i o spornom putu kojeg predsjednik nije negirao, ne žele govoriti.

