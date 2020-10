Predsjednik Zoran Milanović komentirao je posjet Mljetu vojnim helikopterom ovoga ljeta, o čemu je izvijestio Dnevnik Nove TV.

Putovanja predsjednika Milanovića opet su pod povećalom javnosti. Na otoku Mljetu predsjednik Zoran Milanović bio je ovog ljeta. Sletio je vojnim helikopterom te se ukrcao na jahtu.

Dnevniku Nove TV to je potvrdio i dio otočana. Kažu da je toga dana bila prava opsada. Dodatna pojašnjenja tražila je i Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Korištenje vojnog helikoptera Milanović je u srijedu komentirao iz Iloka.

"Odakle Vam taj podatak da sam bio tamo? Taj podatak ne biste trebali imati. Netko je iz MORH-a taj podatak doturio. Ubuduće neće jer ćemo to direktno dogovarati s načelnikom Stožera. Taj će podatak biti apsolutno nedostupan. Taj podatak uopće ne mogu komentirati jer on može biti i netočan", izjavio je Milanović.

Kaže da ga je netko prijavio da je išao helikopterom na sprovod supruge Josipa Manolića.

"Netko je to anonimno prijavio Povjerenstvu. Netko obijestan, zločest, neinformiran, pijan prijavio je da sam išao, nebitno čime. Trebalo nam je pola dana da shvatimo da se radi o pokojnoj supruzi gospodina Manolića. Na kraju je i on sa sto godina to morao demantirati. Je li to normalno? Ja na ta pitanja ne odgovaram.

Pitajte policiju, odnosno njihove šefove, ali onda će vam morati reći kamo ide Plenković, a to su dosadne rute. Ja sam 24 sata u rukama države. Nemam problem s time da se vozim u autu starom sedam godina. Ovaj posao ima nekakve troškove i ja se kao vrhovni zapovjednik ukrcam u neko prijevozno sredstvo."

Kazao je i da je danas bila magla i da helikopteri po magli ne lete, ali da su helikopteri "dosta grdi" i da nije to "Bog zna kaj".

Imao je i poruku za premijera. "Plenkoviću, ako možeš, leti, to je dobro za strah i za živce", poručio je.