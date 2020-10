Putovanja predsjednika Milanovića opet su pod povećalom javnosti, ali i Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kojem je ponovno prijavljen za sukob interesa zbog korištenja vojnih resursa. I dok Ured predsjednika ne želi otkriti kada je i gdje bio ovog ljeta, te u čijoj pratnji, doznaje to Dnevnik Nove TV.

Na otoku Mljetu, zelenoj oazi na jugu Hrvatske predsjednik Zoran Milanović bio je ovog ljeta. Sletio je vojnim helikopterom te se ukrcao na jahtu. Dnevniku Nove TV je to potvrdio i dio otočana. Kažu da je toga dana bila prava opsada.

A tog 21. kolovoza Milanovićev ured dobio je helikopter, potvrđuju nam u Ministarstvu obrane, ne spominjući lokaciju leta. "Vezano za Vaš upit, možemo Vas izvijestiti kako je navedenog datuma Ured predsjednika RH koristio vojni helikopter", stoji u odgovoru iz predsjednikova Ureda.

S Pantovača ni riječi

Službeno o tome s Pantovčaku ni riječi. Pitali smo i jučer predsjednika, ali nije to demantirao. ''Ma dajte, nećemo više o tome razgovarati. Dakle, ja sada mogu, ako to osiguranje odluči, otići s prve livade bilo gdje. Moje je kretanje, kao i Plenkovićevo, stvar službe MUP-a i Hrvatske vojske i ti podaci nisu javni. To je moj odgovor na svako takvo i svako sljedeće pitanje'', poručio je.

Dodatna pojašnjenja tražila je i Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Netko im je prijavio da je Milanović spomenutog dana odletio na sprovod u Sisku što su njegove službe negirale, ali još nisu dale odgovor gdje je bio.

"Predsjednik se poziva na odredbe Ustava i na to da je štićena osoba. Tražili smo dopisom da nam se dostave sva putovanja predsjednika od lipnja do rujna. Ništa od toga nismo dobili.

Dapače, u tom dijelu se osporava nadležnost Povjerenstva da bi mogli tražiti određenu dokumentaciju", otkrila je Novaković.

Predsjednik se poziva na protokol

Dok oni čekaju očitovanja s drugih adresa, predsjednik ne misli da mora objašnjavati svrhu svih svojih putovanja. I poziva se na protokol štićene osobe o čemu, kaže, ne odlučuje on.

"Ti podaci nisu dostupni javnosti. Mogu biti dostupni, znate kada? Jedino u zakonskom postupku pred hrvatskim sudom, temeljem odgovarajućeg naloga.

Nikakvom Povjerenstvu, pa ni za sukob interesa. I, nažalost, ne medijima. I tu će morati postojati razina povjerenja'', kaže Milanović.

S kime je bio na Mljetu?

Umirovljeni general Ivan Čermak negira da je toga dana ugostio predsjednika. Tvrdi da ga nije dugo vidio.

Na direktan upit o tome je li i on bio u predsjednikovu društvu na Mljetu, njegov bivši ministar obrane Ante Kotromanović kaže:

"Poštovana, pet godina je prošlo otkad sam napustio državnu službu i vozanje brodovima, helikopterima, vozilima, tenkovima i sl. HV. (…) Niti me tko zove, niti imam što tamo tražiti'', odgovorio je Kotromanović.

Opaske iz Banskih dvora

Šefu države, koji je premijera ranije kritizirao za korištenje Vladina aviona, prozivke stižu iz Banskih dvora.

"Ne odlučuje o tome Ured za štićene osobe, te posebne poslove MUP-a. O tome odlučujem ja sa suradnicima i svima koji se brinu o tome kako da s jedne lokacije dođemo na drugu. Nismo mi nekakva lutka koju stavite u prijevozno sredstvo, pa vozi'', rekao je premijer Andrej Plenković.

Premijer letio tri puta

Plenković tvrdi da je u proteklom mandatu letio tri puta. Milanovića brane u bivšoj stranci i ne dovode u pitanje opravdanost troškova prijevoza podmirenih iz proračuna, kao i u svim slučajevima kada putuje.

"Postoji eventualna šteta po njegov reputacijski rejting, ali može li racionalnije, to valjda on sam procjenjuje", kaže SDP-ov predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović.

Na kritike o neracionalnom korištenju vojnih resursa Milanović je i, nakon dvodnevnog puta u Albaniju, odmahivao rukom. Albanski izlet porezne obveznike stajao je više od 100.000 kuna. A za onaj na Mljet račune još nije pokazao.

