Predsjednik Milanović: "HDZ nije napravio ništa za Hrvate u BiH, a DP se očito ne želi baviti državnom politikom"

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u subotu je bio u radnom posjetu susjednoj Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja obljetnice osnutka dviju brigada HVO-a, u Tuzli i Brčkom.

"Od HDZ-a ne očekujem ništa, a Domovinski pokret mora odlučiti hoće li se baviti politikom ili neće. Nemam ni dobra ni loša očekivanja, na njima je. HDZ nije napravio ništa", rekao je predsjednik Zoran Milanović odgovarajući na pitanje što očekuje od vlade HDZ-a i DP-a po pitanju zaštite prava Hrvata u Bosni i Hercegovini.

"Ovo je zemlja Hrvata, Bošnjaka i Srba, moraju biti ravnopravni, moraju svi imati ista prava, pravo izbora svojih nacionalnih predstavnika. U tom pogledu HDZ nije napravio baš ništa i neće napraviti ništa. A Domovinski pokret ih može pritegnuti ako želi, ali očito ne žele jer se ne žele baviti pravom državnom politikom i sustavom nacionalne sigurnosti. A odnosi s BiH i položaj Hrvata u BiH su pitanje nacionalne sigurnosti Hrvatske", dodao je predsjednik Milanović i podsjetio kako Hrvati ne mogu birati svog člana Predsjedništva i naglasio da to treba promijeniti.

Budući da prijedlog izbornog zakona HDZ-a BiH nije prihvaćen, predsjednika Milanovića su novinari pitali hoće li i dalje zastupati prijedloge izbornog zakona kao što je HDZ-ov.

"To nisu stavovi HDZ-a, to su stavovi svih Hrvata u BiH, to su i stavovi velike većine ljudi u Hrvatskoj. Ali, za to se netko treba zauzeti i to treba nametnuti kao temu razgovora", odgovorio je predsjednik Milanović i dodao kako Hrvatska to može jer je članica NATO-a i EU.