VIDEO Muk na generalnoj probi finala Eurosonga: Finska voditeljica odbila reći tko je dobio 12 bodova

Sinoć se na generalnoj probi finala Eurosonga dogodio skandal zbog kog je nastao totalni muk u areni u Malmöu. Naime, tijekom simulacije glasanja, voditeljica iz Finske odbila je pročitati da je Izraelu dodijeljeno 12 bodova.

"12 bodova dajemo Irskoj", rekla je.

Voditeljica u areni u Švedskoj zatim ju je zamolila da ponovo pročita kome idu bodovi: "Što si rekla, kojoj državi ćete dati 12 bodova?"

"Irskoj", ponovila je Finkinja.

Švedska voditeljica zatim je rekla da očito imaju tehničkih problema te da će država kojoj ide 12 bodova biti naknadno objavljena. Kasnije je Martin Österdahl, izvršni producent Eurosonga, objavio da je 12 finskih bodova otišlo Izraelu.

Finnish spokesperson refusing to say Israel during jury show yesterday lmaoo i really wonder what they’ll do when all of them do this tonight pic.twitter.com/sePtD8yMhZ