Hrana koju Hrvati obožavaju postaje luksuz: "Više me ništa ne iznenađuje"

Sezona je kupusa, koji je nikad skuplji.



Prema službenim podacima Ministarstva poljoprivrede, prosječna cijena za kilogram kupusa na hrvatskim tržnicama iznosi 2 eura. Prije godinu dana bila je i 20 posto manja, a još prije tri godine za istu ste cijenu mogli dobiti 2 kilograma.



"Pa vjerojatno je kupus sve skuplji, skuplji naravno, ko u ovoj državi sve je skuplje, jaja koštaju tri put više, a kokoš ista, ja vam to više ništa ne razumijem", kaže Miodrag iz Zagreba.



"Više me ništa ne iznenađuje, ako se uklopim uklopim, ako ne snalazim se", kaže Vojislav iz Zagreba.



Snalaze se, čini se, i trgovci jer cijene po tržnicama variraju. Kupus je najjeftiniji u Požegi - euro po kilogramu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Zadru - euro i pol. U Zagrebu, Varaždinu, Puli cijena mu je 2 eura, a u Dubrovniku se penje na 4 eura za kilogram.



"Ja milsim da na tržnici sve ovo nije preskupo jer imam vikendicu i vidim kako je teško uzgojiti i povrće i voće", kaže Ivančica.



Cijene su porasle, tvrde proizvođači varaždinskog zelja, zbog velike suše.



"Zelje je takvo da je voda ostala tu unutra i kad je prepeklo, 40 stupnjeva je sigurno bilo na ovoj glavici, odnosno biljci i onda se ona kuhala, i strašno je patila, posmeđila, propala i zelja, da se mi razumijemo, ima u manjim količinama", objasnila je Marija Cafuk, predsjednica udruge Zeljari.



Kiselo zelje, očekivano, još je skuplje. Na tržnicama od 30 do 50 posto više od svježeg.



"Temperatura, prostorija, treba znati ga posolit. Hoće li se skiselit, neće. Mislim da nije puno cijena i da nije velika. 3 eura je glavica kiselog zelja, mislim da je to čist okej", rekla je Jasna Pranić, proizvođačica zelja iz Bjelovara.



A kad se kupusu doda i do 8 posto skuplja junetina, i do 20 posto skuplja svinjetina pa i riža, ove bi godine za neke sarma mogla biti - pravi luksuz.

