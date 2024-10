Stručnjak za sigurnost objasnio zašto Milanović ne dolazi na samit u Dubrovnik

Stručnjak za sigurnost i geopolitički analitičar Gordan Akrap komentirao je dolazak ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog u Dubrovnik. Zelenski je u utorak doputovao u Hrvatsku gdje sudjeluje na 3. sastanku na vrhu Ukrajina - Jugoistočna Europa, na kojemu bi zemlje regije trebale dati podršku Kijevu u borbi protiv ruske agresije.

Na samit o Ukrajini dolazi i srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Akrap smatra da je to vjerojatno usmjereno kao poruka Bruxellesu i Washingtonu.

Komentirao je i nedolazak Milanovića u Dubrovnik.

"Mislim da postoji dogovor između predsjednika države i vlade tko, kada, u kojem trenutku predstavlja državu. Diplomatski je neuobičajeno da se na jednom događaju nađu dvije osobe koje na istoj razini predstavljaju državu", objašnjava Akrap za N1.

Rekao je i da je javna tajna da Srbija prodaje oružje Ukrajini.

"Sjetimo se zrakoplova Srbije koji je eksplodirao u grčkoj zračnoj luci. On je službeno išao u Mjanmar. Papirnato je to sve čisto u Srbiji. To je javna tajna da već dugo vremena Srbija izvozi svoju proizvodnju oružja i streljiva Ukrajini preko posrednika", tvrdi Akrap.

Akrap kaže da je Zelenski u snažnoj diplomatskoj ofenzivi kako bi predstavio, objasnio i dobio potporu za "Plan pobjede". Smatra da će se razgovori uglavnom svoditi na dobivanje potpore.

Podsjeća kako Ukrajina na godišnjoj razini proizvodi oko dva milijuna različitih besposadnih sustava, uključujući letjelice, hodalice, zemne besposadne sustave te površinske i podvodne, čime nadoknađuje nedostatak u ljudstvu.

Smatra da će to bitno utjecati i na sliku rata i na sve aktinvosti koje se očekuju u idućih četiri do pet mjeseci.

