"Prije nekoliko dana u Hrvatskom državnom (ne zove se tako, nap. a.) Saboru sam govorio o nevjerojatnim političkim pritiscima kojima je izložen ministar Ivan Šipić. Dogodio se tragičan slučaj... Neka institucije odrade posao. Njegov brat je napadnut. To nas zabrinjava u Domovinskom pokretu jer je stvarno bila ogromna hajka", rekao je zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukakvica.

Kaže da su politički akteri koji su u tome sudjelovali doprinijeli atmosferi linča i dodao da su većinom s lijevog političkog spektra. Onda je rekao da svi trebamo paziti što govorimo. Ali on nije pazio.

"Ovdje napominjem da je brat POKOJNOG ministra bivši specijalac i heroj Domovinskog rata. Cijela obitelj je potresena ovim događajem", rekao je Kukavica mrtav hladan.

Novinari su ga upozorili da je živog ministra nazvao pokojnim, no on se nije baš najbolje snašao, a glasnogovornica je pitala ide li prijenos uživo. Kako je to izgledalo, pogledajte u videu.

Zvonimir Šipić, brat ministra demografije i useljeništva Ivana Šipića, napadnut je u četvrtak u Trilju. Detalje pogledajte >>OVDJE.

