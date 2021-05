Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je nabavu borbenih aviona.

Zoran Milanović, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH održao je govor na svečanosti obilježavanja 19. obljetnice ustrojavanja Zapovjedništva za potporu u vojarni ''1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia'', u kojem je spomenuo i proces nabavke borbenih zrakoplova. Ta je nabavka bila i povod sjednici Vijeća za obranu, koja je danas održana u Uredu predsjednika.

"To je velika stvar, to se radi jednom u trideset godina. Siguran sam da će Vlada donijeti pravu odluku. To je pokazatelj koliko je logistika važna. U romantičnim danima su uz avion išli jedan pilot i mehaničar, a sada ide cijeli niz stručnjaka. Hrvatska je dovoljno zrela i dovoljno je napredovala u posljendjih 30 godina da danas može biti u poziciji da nabavlja nešto što je moderno i što štiti Hrvatsku", rekao je Milanović.

Predsjednik je u izjavi za novinare nije htio otkriti oko kojeg aviona su se složili, ali je dodao da je procedura bila jako stroga. Rekao je da sjednica nije bila neugodna. "Bilo je jasno, kratko... mislim da smo se jako dobro razumjeli", rekao je Milanović, dodajući da će odluku donijeti sigurno prije Dana oružanih snaga, 28. svibnja.

Milanović je rekao da za obilježavanje Dana oružanih snaga očekuje zajednički protokol vrha države. "To ja nudim, nije stvar prijateljstva. Družba je družba, služba je služba", rekao je Milanović. Na pitanje zna li koji će se avion kupiti, Milanović također nije htio odgovoriti. "Vodilo se računa da avioni iz ovog natječaja moraju biti 2024. godine u Hrvatskoj", rekao je predsjednik.

Sjednica Vijeća za obranu

Milanović je danas, zajedno s premijerom Andrejom Plenkovićem, sudjelovao na sjednici Vijeća za obranu na kojoj su se razmotrili zaključci Međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskog borbenog aviona.

"Vijeće je zahvalilo Međuresornom povjerenstvu za nabavu višenamjenskog borbenog aviona i Radnoj skupini za stručnu potporu međuresornom povjerenstvu na kvalitetno odrađenom poslu te dalo potporu Vladi u dovršetku postupka odabira višenamjenskog borbenog aviona, za što je nadležna Vlada", priopćeno je nakon sjednice.