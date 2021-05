Ministar obrane Mario Banožić izjavio je u petak kako očekuje da će se odluku o odabiru najboljeg ponuđača za višenamjenske borbene zrakoplove donijeti u ovom mjesecu.

Ministar Mario Banožić je prilikom 30. obljetnice osnutka Gromova u Petrinji istaknuo kako smo se nalazili u vremenu potresa i pandemije te se komunikacija sa zemljama ponuđačima možda nije odvijala kada se to željelo.

"To je sve rezultiralo da danas imamo superiorno vrijeme ispred nas u kojem će odluka biti donesena na čast i slavu HV-a i HRZ-a", rekao je Banožić.

Na pitanje kada će se donijeti odluka, odnosno koji su rokovi, ministar je naglasio da očekuje da će se to dogoditi u ovome mjesecu.

Komenitrao je i izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića koji je upitao "kada će se Vlada oteliti" po pitanju nabavke borbenih zrakoplova.

"Mislim da je to nepristojan odgovor, prije svega predsjednik je bio pozvan da sudjeluje u tijelu koje je kreiralo podlogu na osnovu koje se donosi odluka. Mogao je držati za rep, nogu ili nešto drugo i sudjelovati u tom procesu", poručio je Banožić.

Komentirao je i njegov odnos u komunikaciji s predsjednikom Milanovićem te da on prije svega nastoji ostati pristojan.

"Prije svega zato što sam ministar resora koji je za mene uistinu časna dužnost. Osobnost čovjeka koja bi trebala biti takva da izbjegava konflikte, a opet nastojati upravljati situacijiom bez obzira na okolnosti", naglasio je Banožić.

Smatra da bi vrhovni zapovjednik trebao biti pozitivan, te sudjelovati u procesu tako da podupire vojsku i MORH u donošenju odluka o modernizaciji i opreamanju.

"Isto tako mora biti svjestan da, ako sam ja politički opredijeljen, nisam ograničen. Razumijem dobro koje su temeljne ustavne zadaće predsjednika, poštujem njegovu ulogu kao takvu. Ne mogu prihvatiti da svoj način komunikacije i političke stavove nastoji odraziti na HV", istaknuo je Banožić.

Na novinarski upit o izostavljanju predsjednika Milanovića iz priopćenja MORH-a, Banožić je rekao da je za to naknadno saznao te da to do sada nikada nije bio slučaj.

"Ako sam ja bio na Pantovčaku u Uredu predsjednika onda se zna tko je tamo bio domaćin. Ne vidim potrebu za polemiziranjem", smatra Banožić.

Po pitanju časnika koji su u konfliktu s ministrom i predsjednikom jer ne znaju čiju zapovijed slušati, Banožić objašnjava kako zapovijedi u sadašnjim okolnostima izdaje samo načelnik Glavnog stožera, koji zapovijedi izdaje temeljem odluka ministra obrane.

"Ne bih volio doći u situaciju da ja pišem odluku temeljem koje će netko doći u situaciju da ih ja dijelim, neću ih dijeliti", kazao je ministar.

Na pitanje je li onda bio prekršen zakon kada su određeni zapovjednici poslušali predsjednika, ministar kaže kako on tada nije donio odluku.

"Nastojim na taj način izbjeći konfliktnu situaciju koja bi naštetila HV-u i zato ne podržavam takav model rada. Nećemo s time otići naprijed prema modernizaciji HV-a. Bio bih najsretniji da je predsjednik od početka bio uključen u proces", kazao je Banožić.