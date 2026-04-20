Sukob zbog zemljišta: "Milan u panici izmišlja da sam predlagao ili inicirao ciljane izmjene..."

Gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan (HDZ) optužio je predsjednika Mosta Nikolu Grmoju da je 2015. pogodovao svom tetku u prenamjeni zemljišta dok je bio zamjenik gradonačelnika, na što je Grmoja uzvratio da Milan time pokušava skrenuti pozornost s afere "bratova svastika".

Milan je na konferenciji za novinare ustvrdio da je Grmoja zlouporabio položaj i ovlasti jer je kao zamjenik gradonačelnika Metkovića utjecao na izmjene prostornog plana, kojima je poljoprivredno zemljište njegovoga tetka, površine 3514 četvornih metara, prenamijenjeno u građevinsko, iako nije imalo nikakvu komunalnu infrastrukturu.

"Time je značajno uvećana vrijednost zemljišta, a Grmoja je svojoj obitelji priskrbio znatnu imovinsku korist. Građani imaju pravo znati sve okolnosti iz 'afere tetak'. Pozivam ga da bude dosljedan vlastitim načelima i, ako već inzistira na odgovornosti, podnese kaznenu prijavu protiv samoga sebe i svih uključenih", rekao je Milan.

Osobno se ne bavim podnošenjem kaznenih prijava niti političkim obračunima, od 2017. godine moj fokus je na razvoju Metkovića i projektima za dobrobit naših građana, dodao je.

Ostaje otvoreno pitanje - konstruiraju li se afere drugima kako bi se skrenula pozornost s vlastitih odluka, poručio je Milan.

Grmoja je 13. travnja podnio kaznenu prijavu protiv Milana i drugih uključenih osoba zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti u prenamjeni zemljišta obitelji Milanovog brata iz sportsko-rekreativne zone u građevinsko zemljište kroz izmjene prostornog plana.

Milan mu je odgovorio da je izrađivač plana utvrdio kako je sve zakonito, dodavši da vlasnik zemljišta nije u obiteljskoj vezi s njim.

"Supruga mog brata je sestra investitora i on meni ne dođe ništa. Jedino je problem što je nelegalno radio na zemljištu prije donošenja prostornog plana i sve smo to prijavili", objasnio je tada gradonačelnik Metkovića.

"Milan u panici izmišlja da sam predlagao ili inicirao ciljane izmjene prostornog plana ili bilo kome pogodovao. Nikad nisam bio predlagatelj nikakvih izmjena prostornog plana Metkovića“, istaknuo je Grmoja u priopćenju.

Grmoja odgovara kako je 2015. proširena građevinska zona kroz plansko spajanje zone Ive Lole Ribara sa zonom Jeovci, gdje su već postojale kuće i objekti. Tada je prenamijenjeno pedesetak parcela kao logično zaokruživanje već urbaniziranog prostora.

"Nije se otvarao novi prostor usred ničega, nije se širilo na močvaru ni izolirano zemljište, nego se uređivao prostor uz postojeće naselje i stvarali uvjeti za razvoj cijelog kvarta“, objasnio je Grmoja i dodao da su te izmjene neusporedive s Milanovim pogodovanjem bratovoj obitelji.

Pokušati prikazati da je isto kada se uređuje prostor za pedesetak parcela i kvart, gdje su već postojale kuće i objekti, ili kada se ciljano pogoduje obitelji koja počinje gradnju nekoliko mjeseci prije prenamjene, može samo netko tko je u totalnoj panici, poručio je.

Pozivam DORH da provjeri sve što sam ikada radio, a posebno izmjene iz 2015. kojih nisam ni predlagatelj. Neka građani vide razliku između javnog i privatnog interesa, istaknuo je Grmoja.