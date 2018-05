Nova afera Milana Bandića. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak protiv njega. Bandić je navodno putovao u Rim čak 62 puta, na račun Grada. Povjerenstvo je zatražilo dokumente o putovanjima, no Bandić im ih nije dostavio. Ivanu Forjanu za Dnevnik Nove TV rekao je da je sve laž.

Svi putevi Milana Bandića vode u Rim. Doduše, danas je biciklom krenuo prema Prepuštovcu. Evo što je za Dnevnik Nove TV rekao na prijavu Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, u kojoj ga se tereti da je u posljednjih pet godina, 62 puta bio u Rimu. I to, navodi se - o trošku građana, a da u Rimu nije imao službenih sastanaka.

"Prvo, to nije točno! To je laž. Gradonačelnik nema vremena da se time bavi, ja vama čestitam što ste prihvatili spiniranje hotmailova sa tajanstvenim Bandićevim putovanjima. Sva putovanja Bandića zadnjih 18 godina, 120 europskih i svjetskih gradova, metropola, postoji izvješće u uredu za međunarodnu i međugradsku suradnju, za pametne dovoljno", žestoko je odgovorio Milan Bandić gradonačelnik Zagreba.

Upit je za Dnevnik Nove TV poslan i spomenutom Uredu. Detalje putovanja u Rim ne otkrivaju.

''U Gradskoj upravi moguće je izvršiti uvid u spise vezane za službena putovanja. Referirajući se na navodnu tvrdnju da nikakvih sastanaka nije bilo možemo samo reći da pokušaj skretanja pažnje s drugih tema ne može proći jer se na svaku neistinu i insinuaciju u ovom Uredu mogu dobiti točni podatci i činjenice", stoji u priopćenju Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava, Grada Zagreba.

Na pitanje ''o čemu ste razgovarali u Rimu i s kim ste se sastajali? gradonačelnik odgovara ''e to vama neću govoriti!''. Nakon što je istaknuto kako je ''to javni novac, te kako je on dužan to objaviti'', Bandić odgovara ''Sve u izvješćama piše!''. Nakon što smo ustvrdili kako nam nisu poslali nikakva izvješća, gradonačelnik odgovara ''neće vam ni slati, odite u ponedjeljak u ured i dobit ćete uvid u sva moja putovanja."

U priopćenju koje je stiglo za Dnevnik Nove TV stoji da je Bandić u posljednjih 18 godina posjetio 47 gradova. Od New Yorka, Washingtona, Pekinga, Moskve preko Las Vegasa, Londona, Amsterdama, Rima, do Tirane, Subotice, Tavankuta i Prnjavora. Njegova bivša suradnica i zamjenica, Sandra Švaljek, uvjerena je da je Bandić jednom mjesečno išao u Rim iz privatnih razloga.

"Ne vjerujem da grad ima tako uske veze i usku suradnju s gradskom upravom grada Rima. Kada sam mijenjala gradonačelnika i zapravo vodila grad onih pola godine, nije bilo niti jednog službenog poziva iz grada Rima, tako da ja nisam odlazila tih 6 mjeseci u Rim što isto tako nešto govori'', smatra Sandra Švaljek, zastupnica u gradskoj skupštini.

2 i pol tisuće kuna, cijena je to jedne povratne avionske karte od Zagreba do Rima. Ako u Rimu želite i prenoćiti, za to ćete u jednom hotelu sa 4 zvjezdice morati izdvojiti nešto manje od 2 tisuće kuna. Dakle, za jedno putovanje od Zagreba do Rima, koje uključuje prijevoz zrakoplovom, i jedno noćenje, trebat ćete izdvojiti najmanje 4 i pol tisuće kuna. Pomnoženo sa 62 odlaska u Rim - dolazimo do iznosa od 279 tisuća kuna. Detalje putovanja u Rim Grad Zagreb ne otkriva. Isto nisu napravili ni nakon tri požurnice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

"Dva puta pisali smo Gradu Zagrebu, nakon toga smo i njemu osobno pisali, ako možda ne zna da službe ne odgovaraju da ga obavijestimo o tome, i kako to nismo dobili odgovor odlučili smo pokrenuti postupak zbog povrede načela obnašanja dužnosti", objasnila je Nataša Novaković, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Jedini dokaz Bandićeva službenog sastanka u Rimu su ove fotografije, snimljene 2014. godine, kada se sastao s tamošnjim gradonačelnikom Giovannijem Alemannom. Bandićev glavni koalicijski partner u skupštini, HDZ, danas je - bez komentara.