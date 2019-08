Milan Bandić i njegova stranka Rada i solidarnosti predložit će Vladi da se prosvjetarima poveća plaća za 17, a ne 4 posto, kako predlaže ministrica obrazovanja.

U 2020. godini bi, prema tom prijedlogu, plaća trebala rasti 10 posto i još 7 posto u 2021. Kaže da ne zna koliko bi iz proračuna trebalo izdvojiti za te povišice jer nije njegov posao da računa.

Na pitanje novinara može li netko od prisutnih pretpostaviti koja je svota porebna za to povećanje, ako već on to ne može, Bandić je ponovio da predlaže rast plaća od 17 posto, u odnosu na bruto plaću.

Koja je svota, opet je zanimalo novinare, a Bandić je odgovorio u svom stilu, rekavši da je to posao za Ministarstvo financija. Ne može ni pretpostaviti koja je svota u pitanju.

"Pa neću se s tim zamarati, nemam ja tu stranu glave. Pa ne bih ja dobio šest mandata da razmišljam o tome", zaključio je Milan Bandić.

Na konferenciji je apelirao na premijera, Vladu i ministricu da to naprave što prije - "osiguraju učiteljima plaću primjerenu radu i uvjetima života te pošalju političku poruku kako je obrazovanje budućnost zemlje".

Tim prijedlogom stranka traži da se izjednače plaće učiteljima i profesorima u osnovnim i srednjim školama s odgajateljima i pedagozima u zagrebačkim dječjim vrtićima.

"Odgajateljica prvostupnica u zagrebačkom vrtiću ima 13 posto veću plaću od učitelja prvostupnika u osnovnoj i srednjoj školi. Pedagog s magisterijem struke u zagrebačkom dječjem vrtiću ima 17 posto veću plaću od nastavnika magistra u osnovnoj i srednjoj školi. Odgajateljica s magisterijem struke ima 17 posto veću plaću od nastavnika u osnovnoj i srednjoj školi", naveo je Bandić.

"Prijedlog ministrice Divjak je sramotan"

Prijedlog ministrice obrazovanja Blaženke Divjak o povećanju plaća u obrazovnom sustavu za četiri posto nazvao je sramotnim, dodavši da su to trebali odavno napraviti. "Zato ćemo ih mi prisiliti da to učine i za to novaca mora biti. Sve ostalo je floskula i demagogija", ocijenio je Bandić.

Kazao je da prethodno nije razgovarao o prijedlogu svoje stranke s premijerom Plenkovićem. "Nismo mi u zajedničkom klubu", dodao je.

Potpredsjednica Stranke rada i solidarnosti Jelena Pavičić Vukičević navela je da prema statistikama Europske komisije iz 2015./2016. najmanja učiteljska plaća u Hrvatskoj na godišnjoj razini iznosi oko 67.000 kuna (9000 eura), a najveća oko 115.000 kuna (15.270 eura) dok je europski prosjek najniže plaće na godišnjoj razini oko 183.000 kuna (24.351 eura), a najviše oko 287.000 kuna (38.255 eura).

Istaknula je da se plaće hrvatskih učitelja nalaze u prosjeku istočnoeuropskih zemalja, gdje su plaće niže od onih u zapadnim razvijenim zemljama. (Hina/A.T.)