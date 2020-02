Uoči sutrašnje sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, gradonačelnik Milan Bandić ponovio je da će za Generalni urbanistički plan glasati oni koji su za razvoj Grada.

''Zastupnici Stranke rada i solidarnosti bit će za razvoj grada, naročito za GUP. To nije Bandićev GUP-a, ni Stranke rada i solidarnosti, ni HDZ-ov, to je GUP građana'', rekao je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić.

Dodao je da resorno ministarstvo šest godina nije donijelo pravilnik koji je trebalo donijeti. ''Što to znači, reći ću nakon usvajanja GUP-a'', najavio je Bandić i dodao da će onda uslijediti donošenje pravog GUP-a. Kaže da je važno da ljudi shvate da je GUP temelj razvoja Zagreba, a da nije važno hoće li se usvojiti 6. ili 10. veljače. Najavio je da će sutra govoriti više i o proračunu Grada koji dobiva priznanja za najtransparentniji proračun.

Na pitanje ima li potporu HDZ-a za GUP, ponovio je da su ministarstva dala suglasnost za GUP bez amandmana. ''Vaše je pitanje za ljude koji misle i koji su normalni - suvišno. Kako možete dati suglasnost, a biti protiv GUP-a?'' zapitao je Bandić. ''Car je gol'', zaključio je. ''Ovo je ubod komarca za ono što sam izdržao. Znate tko će sjediti na tim klupama na Hipodromu kad se ovo završi? Oni koji su sad protiv GUP-a'', ocijenio je gradonačelnik. ''Ljude se proglašava krivima i prije suda. Sudi se ljudima bez dokaza. Gdje mi živimo? Je li ovo Sjeverna Koreja'', vikao je na konferenciji za medije i zaključio da ga mogu smijeniti jedino građani. Rekao je da je prosvjed legitimno pravo građana, ali da su ubod komarca gospodin Tomašević i gospodin Maras... ''To je miserable, rekli bi Francuzi'', poručio je. Tvrdi da ne razmišlja hoće li doći do raskida koalicije s HDZ-om na državnoj razini ako sutra ne dobiju potporu HDZ-a za GUP. ''Štromar kaže da je dao suglasnost, ali da ne podržava GUP. Zamislite tu stupidnost. Tko ga je natjerao da to napiše? Na njemu je da provodi zakon, a ne 'puj, pike, ne vrijedi'''.

O ljubljenju, Milanoviću i snijegu na Cmroku

''Mrze me mladi jer sam osvijetlio Dubravkin put, a ja sam tamo ljubio prije 40 godina'', dometnuo je. ''Što je više kleveta i laži, Bandić vam je miliji i draži'', rekao je gradonačelnik.

Na pitanje je li mu žao što ga izabrani predsjednik Zoran Milanović neće pozvati na inauguraciju, odgovorio je da će se odazvati ako dobije poziv, a neće ako ga ne dobije.

''Svake godine kad završi skup na Sljemenu, snijeg spustimo na Cmrok za naše kikiće, ali ove godine dogodio se temperaturni šok koji nije mogao predvidjeti čak ni Bandić'', odgovorio je o postavljanju snijega po proljetnim temperaturama. ''Nemamo link s dragim Bogom da nam početkom veljače podari nulu ili -5, nego +15'', objasnio je.

''Ja sam koordinator za čistoću Grada i sve što ne valja, ja sam kriv'', rekao je i dodao da je to najveći problem u Zagrebu. ''Isprike svima onima kojima sam rekao da idemo doma vidjeti kako odvajate otpad. Neću to više nikad reći, ispričavam se. Siguran sam da to radite'', rekao je. '' A oni koji ne rade, pozivam ih da počnu jer od 1. ožujka svi koji na reciklažno dvorište donesu metal, plastiku, bilo koji materijal za recikliranje, dobit će markicu i bit će im umanjena cijena odvoza otpada'', rekao je ne otkrivajući detalje.

''Supruga je dobila novac od mame i babe pa sam joj rekao to je tvoje'', objasnio je priču o stanu.