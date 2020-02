Drago Prgomet, HDZ-ov predsjednik zagrebačke Skupštine, tražit će na sjednici Gradskog odbora zagrebačkog HDZ-a da se donese odluka o tome podržava li HDZ Generalni urbanistički plan jer on kao šef Skupštine ne kani više odgađati GUP na dnevnom redu gradskog parlamenta.

"Tražim da HDZ vrlo jasno donese stav vezano za GUP, da ne pimplamo više taj GUP. To nije korektno prema građanima, stranci, vjerujem da ćemo imati stav i sutra ga iznijeti prema skupštini", izjavio je Drago Prgomet na ulasku u Banske dvore.

N1 doznaje da će tražiti jasan stav jer više ne želi odgađati GUP kao temu na sjednici Skupštine.

Uoči ulaska u Vladu predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić rekao je da je kao čelnik Državnog inspektorata posljednja četiri dana bio na putu i rješavao probleme. O GUP-u je rekao tek to da će se složiti s većinom.

"Ako bude tema oko GUP-a Zagreb, vidjet ćemo u kojem će smjeru ići. Sazvao sam sjednicu Gradskog odbora, ovo je politička odluka. Moj osobni stav? Uvijek sam dobro raspoložen. Demokracija i volja većine, što se mene tiče, bez obzira na to koje stavove imali, kako većina usvoji... Mene je izabralo članstvo, moja je dužnost slušati većinu. To me održalo u dva mandata do sada. Jedino se mogu bojati dragog Boga", zaključio je Mikulić.

"Ja nisam u poziciji odlučivanja o prihvaćanju ili neprihvaćanju GUP-a. O tome odlučuje zagrebački HDZ", rekao je šef Kluba HDZ-a Branko Bačić.