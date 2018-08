Stanje mostova na Savi postalo je goruće pitanje u Gradu Zagrebu. O tom se pitanju oglasio gradonačelnik Milan Bandić, koji je najavio velike radove. Međutim, nakon uvida u Plan javne nabave, čini se da će se se na nekim mostovima više paziti na estetiku nego na sigurnost.

Gradonačelnik Milan Bandić pozvao je novinare do Podsusedskog mosta kako bi najavio velike zahvate na zagrebačkim mostovima.

"25 milijuna kuna u Most mladosti, 45 milijuna kuna u Most slobode, 25 milijuna kuna u Jadranski most. To nije puno jer preveniramo, jer je bolje spriječiti nego liječiti. Sprečavanja jednog pada u Savu s mosta vrijedi nego sto milijuna kuna", rekao je Bandić.

Na dijelovima Mosta slobode, najkritičnijeg mosta u Zagrebu, vidljiva su mjesta na kojima se odlomio beton, a to područje još uvijek nije sanirano. Natječaj za obnovu tog mosta objavljen je početkom godine, no radovi na njemu još nisu počeli.

"Trenutno smo u završnoj fazi, fazi potpisivanja ugovora", rekao je Krunoslav Tepeš, pomoćnik pročelnika za ceste Grada Zagreba.

Gradonačelnikovih 100 milijuna kuna za mostove neće biti dovoljno da se saniraju sve kritične točke. Studija Instituta IGH, završena početkom godine, svu potrebnu sanaciju procijenila je na 270 milijuna kuna.

Najviše novca za sanaciju trebat će uložiti u Jadranski most, čak 65 milijuna i 700 tisuća kuna. Natječaj za njegovu obnovu još nije raspisan, ali je iz Izmjena i dopuna Plana nabave vidljivo da je gradonačelnik odlučio povećati budžet za dekorativnu rasvjetu i to sa skoro pet milijuna na čak 11 milijuna kuna. Još 200 tisuća kuna netko će dobiti za nadzor postavljanja rasvjete.

I u Ministarstvu graditeljstva napominju da je od dekoracije važnija sigurnost. Idući tjedan će od Zagreba, ali i ostalih gradova i županija, tražiti planove održavanja mostova. Ne budu li u skladu s pravilnikom o sigurnosti, tražit će njihovu hitnu sanaciju.

