Nakon velike tragedije u Italiji, sve se više govori o lošim mostovima u Zagrebu.

Tragedija u Genovi gdje je uslijed pada vijadukta poginulo 38 ljudi potaknula je raspravu o kvaliteti mostova u Hrvatskoj. Zagrebački Most slobode struka je ocijenila najkritičnijim u gradu. Izgrađen je 1959. i posljednjih 20 godina nije bilo većih sanacija.

Kakvo je stanje s ovim mostom, ali i drugim mostovima u metropoli, reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš upitao je Željka Uhlira, državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva.

"Most slobode je jedno remek-djelo profesora Tonkovića, pušten je u promet 1959. godine. Svaki most mora zadovoljiti uvjete sigurnosti i uporabivosti. Svi naši mostovi jesu sigurni, to moramo reći odmah, međutim da bi bili uporabivi, znači da ne bi bila ugroza u prometu, oni se moraju redovito održavati, rekao je Željko Uhlir.

Na pitanje koliko često lokalne jedinice provjeravaju ispravnost mostova jer oni nisu u nadležnosti države, Uhlir je odgovorio kako je upravo tragedija koja se dogodila u Genovi i rješenje ministarstava pomorstva iz 2016. da je mostu Slobode potrebna hitna sanacija, potaknula ministarstvo graditeljstva da pokrene preispitivanje odgovornosti, odnosno postupanje jedinica lokalne samouprave, prema vlasništvu i infrastrukturnim građevinama kao što su mostovi.

"Zatražit ćemo od jedinica lokalne samouprave da se očituju imaju li programe održavanja i da li ih ispunjavaju", ističe Željko Uhlir.

Novinar ga je i pitao u čemu je konkretno problem s Mostom slobode? "Inspekcija ministarstva je pokazala da je Most slobode u potpunosti zanemaren, da više desetaka godina na njemu ništa nije bilo popravljano, da nije bio održavan, i da je došlo do velike degradacije materijala, odnosno čelika u dijelovima ležaja, upornjaka, tako da je jedna strana sjela i zdrobila čitavi jedan dio konstrukcije. Most se nekontrolirano ponašao", zaključio je Uhlir.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr