Užas u obiteljskom domu: Godinama zlostavljao ženu, pronašli mu skladište oružja

Policija je dovršila istraživanje nad 54-godišnjim muškarcem iz Zagreba koji je godinama zlostavljao članicu obitelji. Osim što ga se tereti za fizičko i psihičko zlostavljanje, kod njega su pronašli i veliku količinu oružja.

Sumnjaju da je osumnjičeni muškarac unazad više godina pa sve do 9. kolovoza na području Peščenice, u prisutnosti djeteta, verbalno vrijeđao i fizički zlostavljao 47-godišnjakinju. Prijetio joj je, doveo ju u ponižavajući položaj i teško ju ozlijedio te se bojala za život i osobnu sigurnost, kako sebe, tako i bližnjih.

Uz to je osumnjičen da ju je 9. kolovoza oko 22 sata napao pod utjecajem alkohola od 1,78 promila i zaprijetio da će je ubiti. Žena je pokušala pobjeći, a liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Merkur, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.

Jučer su obavili pretres njegova doma na području Peščenice, gdje su otkrili čak 424 komada raznog streljiva, sedam ručnih bombi bez upaljača, šest spremnika za streljivo s kapacitetom od 20 komada, pet komada eksploziva TNT, dva spremnika za streljivo s kapacitetom od 30 komada, dva redenika za streljivo s kapacitetom od 50 komada, upaljač za ručnu bombu sa žlicom i osiguračem te detonator za MRUD.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće uz kaznenu prijavu dostavljeno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Sumnja se da je počinio kaznena djela prijetnje, teške tjelesne ozljede i nasilja u obitelji te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.