Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić komentirao je epidemiološku situaciju u Zagrebu i događaje kod HNK.

U protekla 24 sata u gradu Zagrebu zabilježeno je 286 novih slučajeva zaraze covidom-19, te je za 830 osoba izrečena mjera samoizolacije.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić apelirao je na građane da se pridržavaju mjera.

Kazao je i da opuštanje za vrijeme ljeta ubire danak. "Moramo se paziti i veseliti se manjim brojkama. Ja sam umjereni optimist. Ovo će trajati još dva, tri tjedna, a onda ćemo ići silaznom putanjom. Nisam neki stručnjak, ali imam malo i Božjeg proviđenja. Građani se pridržavaju mjera", kazao je Bandić i dodao da je Arena spremna u slučaju potrebe za prihvat oboljelih.

Komentirao je i događaje kod HNK. Komunalni redari i policija rastjerali su u subotu navečer mlade koji su se već tradicionalno okupili ispred zgrade HNK u Zagrebu.

"Uredovali su policija i komunalni redari. Ispričavam se mladim ljudima, ali moramo poštivati mjere. Neka se suzdrže mladi neko vrijeme, proći će i ta korona pa ćemo disati punim plućima i piti pivu na štengama. I ja ću s njima popiti pivu iako ne smijem. Ali moramo čuvati svoje zdravlje i zdravlje naših najmilijih.

Kontrola će biti svaki dan dok se svi ne budu pridržavali mjera. Nema jednakijih među jednakima. U Zagrebu nema građana prve, druge, ili treće kategorije, svi se moramo pridržavati mjera", kazao je Bandić.

Komentirao je i mjere za ugostitelje, rekavši da će s ugostiteljima uskoro imati sastanak. "Aktivirali smo mjere za ugostitelje, to su oslobađanje plaćanja najamnina za terase, oslobađanje 30 posto komunalnog doprinosa i to će biti najmanje do kraja godine. Čuvat ćemo naše ugostitelje i poduzetnike", naglasio je Bandić.

Pogledajte video partija ispred HNK u subotu.