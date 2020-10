Kućice na zagrebačkom Adventu postale su sinonim za muljaže. Dijelile su se bez natječaja za siću, pa su ih onda ti povlašteni preprodavali za puste pare. Sada se bliže Svi Sveti, tisuće će pohoditi groblja i tu se upalila lampica da je Mirogoj idealna nova lokacija za kućice. Javni poziv trajao je četiri dana, a tri od četiri tvrtke koje su izabrane osnovane su na isti dan, tek dva tjedna prije. Imaju iste e-mail adrese i dale su baš istu ponudu. A onda su prepustile drugoj tvrtki da tamo radi i zarađuje, i to sestri poznate sportašice – Bandićeve otvorene simpatizerke.

Gradska groblja, točnije Mirogoj, objavila su javni poziv za zakup zemljišta. Četiri su se tvrtke javile i dobile zemljište. Nije prošlo ni desetak dana od javnog poziva, a kućice su već namještene, useljene i rade. Ekipa Provjerenog je zaprimila e-mail koji ih je natjerao da zagrebu malo dublje.

Javni poziv bio je objavljen samo na stranicama groblja, i to u petak 9. listopada. Uz neradni vikend, poziv je trajao četiri dana. Dobro, ajde, četiri i pol radna dana za skupljanje dokumentacije i potvrda od Holdinga, porezne i grada. Javilo se osam tvrtki, a od njih su četiri dobile zemljište.

Cijena ista do zadnje lipe

Svi koji su izabrani su dali u lipu istu cijenu – 3500 i, ni manje ni više, nego 10 kuna. Onda smo išli pogledati detalje o tvrtkama. Jedna je osnovana 28. rujna ove godine, manje od dva tjedna prije javnog natječaja.

Zato je ekipa Provjerenog sve podatke, uključujući i kontakt, odnosno e-mail adresu, zapisivala i sve tvrtke dobitnice prolazila redom.

Sve su osnovane istog datuma, osim jedne koja je pokrenuta 29. rujna, a sve imaju i istu e-mail adresu: ime.prezime999@gmail.com.

Nije preostalo ništa drugo nego ići naći te tvrtke i pitati ih kako to da su dali u lipu identičnu ponudu i kako to da većina njih ima istu e-mail adresu te jesu li se sreli na trgovačkom sudu taj isti dan kada su otvarali tvrtke.

Tvrtka mu pobijedila, a on ništa ne zna?

Za većinu njih ne postoji podatak, poput broja telefona, no za jednu tvrtku dobitnicu smo ga uspjeli pronaći.

''To ćete morati direktora groblja nazvati, ne znam vam ja ništa'', kaže vlasnik jedne od tvrtki pobjednica. Pobijedila mu je tvrtka, a on ne zna ništa o tome već direktor groblja? Za ostale tvrtke nije bilo broja telefona, pa je ekipa Provjerenog otišla na navedene adrese. Jedna ih je odvela pred stambenu zgradu.

Na pitanje kako to da joj tvrtka ima isto e-mail adresu kao i ostale tvrtke vlasnica odgovara: ''A kako to da vi meni zvonite na vrata mog privatnog doma''. Zaboravila je da si je novoosnovanu tvrtku registrirala na privatan stan.

Tvrtke pobjednice uopće ne rade na kućicama

Druga je adresa udaljena desetak kilometara od prve. ''Tu je kuća, ali tu nema nikakvog dućana'', kaže gospođa koju je ekipa Provjerenog srela na navedenoj adresi i dodaje da nema pojma ni o kakvoj tvrtki pod nazivom Tulipan na toj adresi.

Dvadesetak kilometara dalje je adresa treće tvrtke imena Jaglac. Prve dvije tvrtke su znale o čemu se priča, druge pak dvije kao da su propale u zemlju. Dvije od četiri nisu na toj adresi navodno na kojoj piše da su tvrtke osnovane.

I dok je ekipa Provjerenog obilazila grad, na novom parkingu Mirogoja kućice su radile punom parom. Te četiri tvrtke dobile su u zakup zemljište na 10 godina. Morale su uložiti u montažne objekte, i to ne mali iznos - između 50 i 100 tisuća kuna. A onda se ustanovilo da u tim kućicama uopće ne rade te tvrtke.

U svim kućicama ista tvrtka

Kako je moguće da si netko da toliko truda, da je otvorio par dana prije natječaja tvrtku, temeljni kapital 20 tisuća kuna, sve po PS-u i onda, zapravo, ne radi tamo? U sve četiri kućice radi ista tvrtka, odnosno Velina design. Pa je Provjereno nazvalo vlasnicu.

''Ja imam ugovor o prigodnoj prodaji i ugovor o zakupu i to je to. Ne znam vam ja dalje što će se s time događat, ja moram odraditi Sve Svete'', kaže vlasnica Velina, inače polusestra klizačice Idore Hegel i bivša dance zvijezda poznata po hitu "Sherry, Sherry".

Dodaje i kako je ugovor o zakupu potpisala s gradskim grobljem. Veli

Vrh sante leda

Iako je rekla da će to učiniti, ugovore nam nije poslala, pa je ekipa Provjerenog upitala voditelja podružnice kako to da Velina design radi u sve četiri kućice, a ne tvrtke koje su pobijedile na javnom pozivu.

''Oni su zatražili od nas suglasnost da na tri mjeseca pod istim uvjetima iznajme podzakup ovoj tvrtki koju ste naveli i mi smo im to dali'', kaže Patrik Šegota, voditelj podružnice Gradska groblja.

''Ovo na Mirogoju je samo još jedan posljednji slučaj, vrh ledenoga brijega o zloupotrebi i korištenju javnog gradskog prostora za podobne firme'', govori novinar Ivan Pandžić koji već 20 godina prati upravljanje gradom.

Nagledao se natječaja i natječaja od kojih su neki završili s optužnicama, a neki ne. Modus operandi gotovo uvijek je isti – natječaj, izabrana tvrtka, podzakup.

''Uvijek strši jedno ime''

''Bilo ljeto, bila zima, proljeće ili jesen svako doba svoga pajdu ima'', kaže Pandžić. Ljeto i zima, odnosno Advent, uvijek strši jedno ime.

''Na ljeto do ove godine, kad je korona promijenila, bio je Denis Mohenski, Ljeto na Zrinjevcu, njegova tvrtka Deon Rebus. oni su jedni od najpoznatijih kraljeva Adventa. I sad zamislite da na Adventu dobijete 55-60 kućica po tako niskoj cijeni, 3300 kuna, a vi prodajte, dajete u podnajam za 100.000 kuna'', govori ovaj novinar.

Zatim dolazi proljeće i Uskrsni sajam. ''To je bila tvrtka Ekosajam i Etnosajam, dakle dvojica. Jedan je u vlasništvu supruge Bandićeva vozača, drugi je Ratimir Jureković, njegov rođak.

Obojicu veže jedna zanimljiva stvar, a to je da su službenim autima išli na onu čuvenu svinjokolju za Milana Bandića i onda su optuženi da je to bila zlouporaba. Milan Bandić je optužen i oni su to priznali pred USKOK-om. No prošle godine su promijenili iskaze i dobili su sve to'', priča Pandžić.

Dva jesenska imena

Na jesen se javljaju dva imena. ''Opet ulijeću Ratimir Jureković i Zdravko Krajina i još neki iz različitih KUD-ova koje je Bandić inače pomagao, ali sve je ista shema'', navodi Ivan Pandžić.

No, ovdje je priča malo drugačija od uobičajenog.

''Gospođa Velina Oršulić, inače sestra naše poznate klizačice Dore Hegel koja je jedna od podupirateljica stranke Milana Bandića i imamo fotografije nje u Stožeru i slavlje na trgu nakon pobjede'', kaže Pandžić.

''Ja vam stvarno ne znam ništa''

Kad je ekipa Provjerenog ponovno nazvala Velinu Oršulić da pojasni zašto je rekla da tamo radi samo prodaju za ovaj blagdan, nije se javila ona, već muški glas.

''Ja vam stvarno ne znam ništa više vezano za to, meni je samo rečeno da se javite upravi gradskih groblja. Ima klijente, prodaje cvijeće, tako da nije nam zgodno davati ovako neke intervjue dok radimo s cvijećem'', rekao je.

Uprava groblja, odnosno njezin voditelj Patrik Šegota, govori da je sve po propisima. ''Mi smo izabrali one koji su dali najpovoljniju ponudu sukladno zakonu i natječajnoj dokumentaciji. One sljedeće ponude koje su bile nisu imale potpunu dokumentaciju. Mi smo za grad zagreb, za Holding, napravili odličan posao'', kaže.

Previše slučajnosti

To što su tvrtke osnovane na isti dan, imaju istu mail adresu i to što su dale točno u lipu istu ponudu, za 10 kuna više od prvog konkurenta je jednostavno tako.

''Ja ih ne mogu diskvalificirati ako su dostavili svu dokumentaciju i dali najvišu ponudu. Da ste vi dali 3511 kuna, dobili bi vi lokaciju'', govori Šegota.



Na pitanje zašto je čovjek iz prve tvrtke uputio na njega Šegota odgovara da ne zna te da ne poznaje niti je ikada vidio vlasnike tvrtki.

Sve je tu zanimljivo i prepuno slučajnosti. Tako je slučajnost i što je ovaj javni poziv trajao 4 dana, kao i natječaj iz 2018. godine izbor voditelja groblja. Zapravo, trajao je sedam, ali su tri otpala jer je bila nedjelja, Božić, pa Štefanje. Eto, još jedna slučajnost.

Kako bi gradonačelnik Bandić rekao, sukladno zakonu i pozitivnim propisima, za Uskrs, ljeto, jesen, Advent, pa čak i za Dan mrtvih. Slučajno i prigodno.

