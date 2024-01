Mijenjaju se uvjeti za ostvarivanje prava na dječji doplatak: Provjerite kome i za koliko

Uvjeti za ostvarivanje prava na dječji doplatak mijenjaju se s prvim ožujka.

Najviše, 61 euro i 80 centi, primat će obitelji čiji ukupni mjesečni dohodak po članu kućanstva prošle godine nije prešao 88 eura i 29 centi.

Svi s dohotkom do 176 eura i 58 centi dobivat će 55 eura i 18 centi po djetetu. Oni s dohotkom do 264 eura i 86 centi primat će 48 eura i 56 centi po djetetu.

Obitelji s primanjima do 441 euro i 44 centa dobivat će 39 eura 73 centa, a one s primanjima do 618 eura i 2 centa čeka najniži dodatak od 30 eura i 90 centi.

Ovakvim izmjenama proširuje se broj korisnika doplatka. Sada bi ga trebalo primati oko pola milijuna djece, umjesto dosadašnjih 210 tisuća.

Roditelje se poziva da predaju zahtjeve do 29. veljače, a bit će priznati i zahtjevi podneseni do kraja lipnja.

