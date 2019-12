Ususret predsjedničkim izborima, Dnevnik.hr na portalu i na YouTube kanalu Nove TV donosi novu emisiju ''Ispod radara'' koja će na informativan, edukativan i zabavan način otkrivati retoričke taktike političara te jednostavnim i razumljivim rječnikom približiti političku komunikaciju široj publici.

S ciljem da osvijeste važnost javne komunikacije i potaknu na kritičko promišljanje i slušanje političke komunikacije, gledatelje će kroz aktualne teme voditi Mia Kovačić i komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.

Ovaj dinamičan duo ležernim će komentarima u emisiju unijeti dašak zabave, zadržavajući pritom ozbiljan i stručan pristup temama, a emisiju će zaokružiti konkretnim video primjerima i izjavama političara koji su obilježili tjedan.

Zašto je važna analiza javne komunikacije?

U uvodnoj epizodi gledatelji će kroz razgovor voditeljice i komunikacijske stručnjakinje imati prilike saznati što je komunikacijski stručnjak i zašto je analiza javne komunikacije važna, a primjeri najboljih i najlošijih komunikatora dodatno će pojasniti tko je i zašto dobar, a tko loš govornik.

''Poznato je da se političari vrlo često 'maskiraju', odnosno da se trude pokazati boljima, sposobnijima nego što jesu, a to posebno dolazi do izražaja u predizbornim kampanjama. Što su rekli svojim govorom tijela, što su nastojali 'sakriti', jesu li autentični ili se pretvaraju. I dati 'recepte' za njihovo razotkrivanje. U ovo predizborno vrijeme to je posebno važno. Imati dobar alat za prepoznavanje manipulacije, skrivanja i muljanja. I to će naši gledatelji dobiti. Da bi u odluci kome dati glas na izborima imali sve moguće informacije: i one koje se govore namjerno, ali i one koje političari šalju nehotično“, poručila je Gabrijela Kišiček koja se raduje početku emitiranja emisije.

Njezino veselje dijeli Mia Kovačić koja će iz voditeljske perspektive sudjelovati u edukativnim analizama političara. 'Koncentrirat ćemo se na ono što javne osobe nisu htjele reći. Veselim se i što je ovo autorski projekt Gabrijele i mene. Ona je stručnjakinja za komunikaciju koja će svojim pristupom otkriti činjenice, a ja ću kao voditeljica pitati pitanja koje bi većina nas pitala ili komentirala', poručila je Mia.