VIDEO Predsjednica Europskog parlamenta u Zagrebu, posebno je istaknula jedan hrvatski simbol

"Transformacijski učinak Europe vidljiv je posvuda u Hrvatskoj – od provedivih prava koja su dana građanima do mogućnosti koje članstvo u EU-u nudi mladima i starima, preko turizma, snage vašeg gospodarstva, do investicija u projekte", rekla je predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola na posljednji dan svoga dvodnevnog službenog posjeta Hrvatskoj povodom 10 godina članstva Hrvatske u EU-u.

"Hrvatski put kao zemlje članice (EU-a) priča je o uspjehu“, dodala je.

Metsola je kazala da je Hrvatska pokazala da je zemlja sposobna nadvladati bilo kakav izazov te da je pristupanjem EU-u promijenila tijek povijesti, svoje povijesti i povijesti Europe.

"Vaša prepoznatljiva crveno-bijela šahovnica – bilo da je nosi Luka Modrić ili njome maše Andrej Plenković – postala je simbol za sve Europljane", poručila je.

"Simbol je to koji pokazuje da je članstvo (u EU-u) win-win situacija – nikada nije jednostrano", dodala je.

Europe can help transform lives, economies and futures, bringing people together.



Croatia's first 10 years has seen the country hold the EU Council Presidency, join Schengen and adopt the Euro.



We will write the future together 🇪🇺🇭🇷 https://t.co/QMtYzUELYj