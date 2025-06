Meteorolog otkriva: Najviša razina upozorenja za Jadran, ali neke krajeve osvježit će pljusak

U Hrvatskoj većinom sunčano te posvuda vruće i vrlo vruće. Slično će se nastaviti i sljedećih dana. Nalazimo se u polju povišenog tlaka, na vrijeme u velikom dijelu Europe, poglavito na Sredozemlju, utječe anticiklona i položaj termobaričkog grebena. No vrućine ovih dana dosežu i sjever kontinenta. I dok će sjevernije u Europi vrućine ipak popustiti, kod nas će se preko 30 zadržati i dalje, s tim da će na Jadranu posebno neugodne biti noći.



Za obalu i otoke, odnosno regije Jadrana na snazi je najviša razina upozorenja na opasnost od toplinskog vala. Ono u obzir uzima temperaturu, ali i opterećenje na organizam, odnosno koliko je stanovništvo u pojedinoj regiji naviknuto odnosno otporno na visoke temperature.

Noć i jutro obično u kopnenom području donesu kakvo, takvo olakšanje, a i vlage je manje pa se lakše spava. Sutra ujutro će biti i nešto naoblake, osobito zapadnije u zemlji, pri čemu, uglavnom u gorju i uz granicu sa Slovenijom može pasti i poneka kap kiše, a na sjevernom Jadranu je moguć i pljusak. U većini krajeva će ipak prevladavati sunčano. Vjetar slab sjeveroistočni, na Jadranu većinom slaba do umjerena, a mjestimice i pojačana bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 16 do 21, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano. Bit će vruće, no manje nego danas. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 30 i 32 stupnja.

Vrlo slično poslijepodne i u istočnim predjelima. Pretežno sunčano i vruće. Temperatura će sutra biti oko 31 stupanj.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne najmanje djelomice sunčano. Nakon oblaka u prvom dijelu dana koji mogu donijeti i kraći pljusak, poslijepodne uglavnom suho, a na moru i vruće. Većinom do 29 stupnjeva u gorju, ugodnije nego na sjevernom Jadranu gdje će temperatura ponegdje dosegnuti i 35. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

U Dalmaciji i sutra sunčano i vruće. Možda tek mrvicu manje nego danas. Zbog vrlo tople noći i vrućeg dana na snazi je i dalje Meteoalarm. Ujutro bura, danju maestral. Temperatura će biti između 33 i 36 stupnjeva.

Prognoza za ostatak tjedna

Temperatura mora je od 23 do 27, najtoplije je danas u Puli. Prosječni dnevni UV indeks bit će visok ili vrlo visok.

I u nastavku tjedna očekuje nas sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Malo nestabilnije prema vikendu pa tako u petak poslijepodne uz više oblaka postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak. Nakon vrlo blagog popuštanja vrućine sutra, do vikenda ponovno maksimumi između 33 i 35 stupnjeva.

I na Jadranu sljedećih dana sunčano uz 35 u hladu. Oko 25 će biti tijekom noći što već pripada temperaturama uz koje i nije ugodno spavati. Provjetrite prostorije, koristite rashladne uređaje ili po starinski, postavite vlažne plahte na balkone i prozore. U srijedu prijepodne će još puhati bura, no vjetar će potom sve do vikenda većinom biti slab, s mora.

Trenutni proračuni daju malo manje vruće vrijeme za vikend, većinom će biti sunčano, ali ne i posve stabilno. Vjerojatnost za pljuskove veća je u nedjelju.