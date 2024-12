Stiže novo pogoršanje: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva kakvo nas vrijeme očekuje za blagdane

Tek što je jedna fronta u petak napustila naše krajeve, u nedjelju nam stiže nova. Ona je dio velike ciklone koja se nalazi daleko na sjeveru, iznad Norveške i Švedske. S tom frontom, kasno poslijepodne i navečer, dolazi nam hladniji zrak koji donosi kišu, pad temperature, a ponegdje i snijeg. I to ne samo u gorje.



Jutro će u gotovo cijeloj Hrvatskoj svanuti sunčano, no brzo će i rano već stizati oblaci sa zapada. Iako će u prvom dijelu dana to biti samo visoki oblaci uz dosta sunčanih razdoblja. Vjetar će puhati slabo, no prema podnevu će postupno jačati, na slab do umjeren. Na moru će to biti jugo, a na kopnu jugozapadni.

Jutro će biti prilično hladno. U unutrašnjosti od -6 do -3, a na Jadranu od 3 do 6.



U drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj sve oblačnije. Malo kiše moguće je već u popodnevim satima, a onda će navečer padati posvuda. Pomalo će biti vjetrovito, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz temperaturu oko 7 stupnjeva. Navečer sve hladnije, pa je u noći lokalno moguće malo susnježice i snijega.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će biti sve oblačnije, ali ostaje većinom suho. Kiša se ovdje očekuje tek u večernjim satima. (pauza) Puhat će slab vjetar, s juga, a temperatura će biti između 5 i 7.



U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici, u drugom dijelu dana oblačno. Povremeno s kišom, u gorju i snijegom. A malo snijega kasno navečer može pasti i u višim dijelovima Istre. Općenito će oborine češće biti navečer i u noći na ponedjeljak kad lokalno može pasti obilnija količina. Puhat će jugo i jugozapadnjak, poslijepodne u jačanju na jako i olujno, dok će krajem dana zapuhati jaka bura i tramontana. Najviša temperatura bit će između 9 i 12, a u gorju od 3 do 5.



U Dalmaciji će biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima. Zatim će se kasno poslijepodne naoblačiti, taman u vrijeme zalaska sunca. Navečer stiže i kiša, prvo na sjever, a onda će, do ponoći zahvatiti cijelu Dalmaciju. Povremeno će biti i jaka. Jugo će u drugom dijelu dana prvo jačati, puhat će umjereno do jako, zatim će prije kiše oslabjeti, a u noći će okrenuti na jaku buru i tramontanu. Najviša temperatura sutra oko 11 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U ponedjeljak će na kopnu biti oblačno, povremeno s još oborina, pri čemu će i u nizinama lokalno padati snijeg, uz stvaranje pokrivača. Najvjerojatniji je u Posavini i Slavoniji. Zatim na Badnjak i Božić promjenjivo do pretežno oblačno. Moguća su kraća sunčana razdoblja, ali povremeno i još snijega koji je ponovno vjerojatniji na istoku zemlje. Puhat će slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, pa će uz temperaturu blizu nule biti hladno.



Na obali će novi tjedan početi promjenjivo oblačno. U ponedjeljak je moguće malo kiše ili poneki kratak pljusak, osobito u Dalmaciji, dok će na Badnjak i Božić ostati uglavnom suho uz više sunčanih razdoblja. Ipak, svi će ovi dani biti vjetroviti i hladni, puhat će umjerena do jaka bura i tramontana, a temperatura će, ujutro biti oko 5, danju oko 10 Celzijevih stupnjeva.



Znači, sam kraj tjedna donosi novo pogoršanje. Nedjelja će početi sunčano, no zatim će poslijepodne biti sve oblačnije, uz sve veću mogućnost za kišu koja će osobito padati navečer. Na kopnu je lokalno moguć i snijeg, ponajprije u gorju, ali bit će ga i u nekim nizinama.

