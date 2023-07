Smirivanje vremena u tjednu nakon razorne oluje? Meteorolog Darijo Brzoja otkriva detalje

U ponedjeljak će u kopnenim krajevima ponovno biti sunčano vruće, dok će se vrućina na Jadranu zadržati. Sredinom tjedna promjena vremena, a u drugoj polovici tjedna ponovno sunčano.

Sjeverom Europe idućih dana premještat će se duboka ciklona, a s njom i pripadajući frontalni sustav.

Vlažan i nestabilan zrak, prvo u zapadnoj, pa onda na prednjoj strani doline i u jugozapadnoj struji još jednom će destabilizirati atmosferu nad našim područjem pa nas prema sredini tjedna očekuje još pljuskova i grmljavine.

Prije toga u ponedjeljak veći dio dana bit će ipak sunčano i vruće, ali po jugu. Jutro će biti sunčano i toplo. U unutrašnjosti će zapuhati jugozapadnjak, a na Jadranu umjereno i jako jugo.

Temperatura na kopnu od 15 do 20, dok se na moru očekuje uglavnom od 22 do 26 stupnjeva. Visoke su to temperature za noć i jutro pa je za obalu i unutrašnjost Dalmacije na snazi i upozorenje.

I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj bit će dosta sunca, prema večeri ipak uz porast naoblake. Krajem dana na sjeveru regije zato bi moglo biti i pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno i izraženijih.

Puhat će umjeren jugozapadnjak uz koji će najviša dnevna temperatura biti najčešće između 32 i 34 stupnja.



Prema istoku bit će više vruće, od 34 do 36. Također uz jugozapadnjak, a većinom će biti i sunčano, iako poslijepodne pomalo stižu visoki koprenasti oblaci.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana sunčano, a poslijepodne uz porast naoblake. Po koja kap kiše prvo je moguća u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre, a navečer i ovdje rastu šanse za pljuskove praćene grmljavinom, čak izraženije.

U gorju umjeren jugozapadnjak, na moru umjereno i jako jugo i južni vjetar. Maksimalna temperatura između 28 i 32 stupnja u Gorskoj Hrvatskoj, te uglavnom od 32 do 35 na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji će i u ponedjeljak prevladavati sunčano te će se zadržati vruće. Puhat će umjereno i jako jugo uz koje će temperatura porasti barem do 33, a ponegdje i do 36 stupnjeva.



Temperatura mora je od 27 na većini mjernih mjesta, do 29, koliko je u nedjelju izmjereno u Splitu.



Prema sredini tjedna vrijeme će u kopnenom području biti promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu, koji i dalje lokalno mogu biti jače izraženi.

Vrijeme će se postupno stabilizirati krajem srijede pa nas u četvrtak očekuje sunčano. Okrenut će na sjeverac s kojim će u srijedu osjetno osvježiti. Prema kraju tjedna ponovno toplije, ali ne i vruće.



Promjena stiže i na Jadran. Pljuskova ponegdje na sjevernom dijelu može biti u utorak, a češće u srijedu kad se očekuju duž cijele obale.

Puhat će umjereno, jako i olujno jugo, a srijedu okreće na jaku buru koja će slabjeti već u četvrtak. S burom će i vrućina na moru napokon popustiti. Nakon promjenjivije sredine tjedna, od četvrtka na moru sunčano uz maestral.



Iza srijede vrijeme će biti stabilnije, poglavito na Jadranu gdje će se sunčano zadržati i za vikend. S jačim osvježenjem u srijedu, vrućine će nas na neko vrijeme napustiti, no i dalje će biti i dosta toplo. Svakako umjerenije i povoljnije nego u proteklom tjednu.

