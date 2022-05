Na drugoj obali Jadrana, talijanskoj, snimljeno je mnoštvo meduza u moru. O pojačanoj prisutnosti meduza u Jadranu raspisali su se mnogi mediji u Europi, pa su neki počeli sumnjati trebaju li ići u Hrvatsku na odmor. Reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar javlja da su hrvatske plaže čiste i da opasnosti nema. A evo što kaže o meduzama u Italiji.

Snimke iz Tršćanskog zaljeva prikazuju na stotine meduza imena pluća Jadrana koje je struja donijela i u samo središte Trsta.

"Struje ih prirodno akumuliraju u nekim uvalama ili poluzaljevima kao što je to tršćanski. One imaju svoj životni ciklus, on traje par mjeseci i nakon toga ugibaju i jednostavno ih više ne vidimo", kaže znanstvenik Paolo Paliaga.

Cijelu zimu i istarski su ribari s njima muku mučili. Na tone i tone njih dizali su u svojim mrežama. Sada su gotovo u potpunosti nestale iz njihovog akvatorija.

"U zadnjih mjesec dana skoro da nismo uočili pluća Jadrana. Pretpostavljam da je veći dio tih primjeraka koji su bili na našem području uginuo", objašnjava ribar Danilo Latin.

No, glas o njima daleko se čuo. Ova je pojava izazvala zanimanje europskih medija. Češki su objavili da je Jadran preplavljen meduzama, odnosno prozirnim ljigavim želeom, i pozvali svoje građane da ne ljetuju kod nas, osobito u Istri. Pa je nakon niza upita uznemirenih gostiju iz Češke i Slovačke, turistička zajednica zatražila mišljenje znanstvenika, a nakon toga krenula i u saniranje štete.

"S obzirom da je mišljenje struke bilo demantirajuće, mi smo to poslali medijima u Češkoj i Slovačkoj putem našeg predstavništva i vjerujem da će to biti dovoljno da ljudi shvate da je to bila kriva informacija", kazao je predsjednik istarskog TZ-a Denis Ivošević.

Krajem zime i početkom proljeća u maksimalnom su broju, a kako raste temperatura mora, tako se njihov broj smanjuje.

"Nema meduza, ima nešto algi i jako puno riba, nisam ih ovdje toliko očekivala. Ali meduza nema", kazala je turistica Nadia iz Austrije.

A znanstvenici kažu kako zimske probleme s meduzama ne očekuju u ljetnoj sezoni.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr