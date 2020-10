U subotu je obilježen Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Svaki šesti građanin ne može redovito platiti režije, upozoreno je.

Djelatnice Crvenog križa pomažu Zdenku i Snježani iz Farkaševaca, a njima je svaka pomoć dobro došla, jer su nezaposleni. Zdenko ima cerebralnu paralizu, prošli su urušavanje jedne kuće i požar u drugoj, mjesečna primanja im iznose 1980 kuna. O njima brine Centar za socijalnu skrb.

"Ako mi se dogodi da trebam neki popravak u kući izvršiti onda jednostavno napišem socijalnoj radnici, kažem joj točno o čemu se radi, što mi treba, koliko to po prilici košta i onda naravno stručni tim centra na čelu s ravnateljicom odobrava tu svotu, taj iznos", rekao je Zdenko Perković iz Farkaševaca.

Osim Centra za socijalnu skrb, pomažu im i volonteri Crvenog križa. Ravnateljica vrbovečkog Crvenog križa Jelena Mucko kaže - svake godine ih sve više ljudi treba. "S obzirom da naša populacija sve više stari, evo mi smo u jednom selu koje je dosta daleko od sjedišta općine još dalje od nekih zdravstvenih ustanova, trgovina, nema javnog prijevoza, nema mreže, puno ljudi ovisi o nama", napominje.

"Prošle godine u riziku od siromaštva bilo je 23,3 posto Hrvata. Svaki šesti građanin ne može redovito platiti režije. Razlog tome su još uvijek premale plaće i mirovine", poručuje Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.

"To je naša Hrvatska zbilja, ono što je još veća tragedija je to da u Hrvatskoj u ovom trenutku imamo čak negdje 5 posto onih koji su zaposleni i redovno primaju plaću i tu su negdje praktički siromasi", upozorava.

"U ponedjeljak kreće novi val ovrha, sa nekih 270 tisuća vrlo smo blizu pola milijuna blokiranih, ne samo građana, nego pola milijuna blokiranih familija", upozorava Sarajko Baksa iz Udruge blokirani.

U svemu tome - Zdenko i Snježana uspjeli su zadržati optimizam. Zdenko je otkrio u čemu je njihova tajna.

"Sve ono što valja, što vam je lijepo u životu, to stavite uvijek ispred sebe, ono što ne možete nikako izbjeći i morate to popravit - to popravite. Ono na što ne možete utjecati, ma to zaboravite iste sekunde i to vam je recept za uspjeh, biti pozitivan svaki dan i nema te sile koja me može pokoriti, ne postoji", kaže.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr