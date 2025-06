Prijedlog uredbe EU-a o postupnom odustajanju od uvoza ruskog plina ne odnosi se na treće zemlje, što znači da će primjerice Srbija moći uvoziti ruski plin preko Bugarske, ali taj plin ne smije završiti u Mađarskoj, izjavila je u četvrtak glasnogovornica Komisije Anna-Kaisa Itkonen.

"Uredba (o zabrani uvoza ruskog plina) odnosi se i primjenjuje samo u državama članicama, to znači na ruski plin namijenjen državama članicama, ali ne i na treće zemlje. I kada kažemo da se uredba, primjerice, ne odnosi na Srbiju, to znači da Srbija može uvoziti ruski plin za svoje potrebe, ali ako taj plin nastavi put prema Mađarskoj, tada je to pokriveno uredbom i mađarske carinske vlasti moraju provjeriti je li taj ruskog podrijetla ili nije", rekla je Itkonen na konferenciji za novinare.

Komisija je u utorak predložila uredbu prema kojoj bi uvoz ruskog plina na temelju novih ugovora bio zabranjen od 1. siječnja 2026. godine. Plin koji se uvozi na temelju kratkoročnih ugovora bio bi zaustavljen do 17. lipnja 2026. godine, osim plina koji se transportira plinovodom za zemlje koje nemaju izlaz na more.

Predložena uredba predviđa postupno ukidanje plina iz cjevovoda i ukapljenog prirodnog plina (LNG) koji potječu iz Ruske Federacije ili se izravno ili neizravno izvoze iz Ruske Federacije.

Također predstavlja mjere za olakšavanje potpunog zaustavljanja uvoza ruske nafte do kraja 2027. Države članice morat će predstaviti planove diverzifikacije s preciznim mjerama i prekretnicama za postupno ukidanje uvoza ruskog plina i nafte.

Prema predviđenoj postupnoj zabrani uvoza, uvoz ruskog plina u okviru novih ugovora bit će zabranjen od 1. siječnja 2026. Uvoz u okviru postojećih kratkoročnih ugovora bit će zaustavljen do 17. lipnja 2026.

Kao ustupak Mađarskoj i Slovačkoj, Komisija predlaže da se uvoz plina putem plinovoda za zemlje koje nemaju izlaz na more i koje imaju dugoročne ugovore nastavi do kraja 2027. godine, kada bi trebao biti potpuno zaustavljen.

Države članice morat će do 1. ožujka sljedeće godine napraviti svoje nacionalne planove o tome kako namjeravaju prestati uvoziti rusku naftu do kraja 2027. godine.