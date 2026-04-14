Međimurka na cesti zapalila broj 26: Ovu lošu ideju još će dugo pamtiti

Jedna 26-godišnjakinja čini se odlučila je na pogrešan način proslaviti rođendan u Donjem Vidovcu zbog čega će ga još dugo pamtiti.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 26-godišnjakinja počinila prekršaj iz Zakona o zaštiti od požara.

"Incident se dogodio u srijedu, 8. travnja oko 23 sata u Donjem Vidovcu, u Ulici Rade Končara. Osumnjičena je na središnjem dijelu kolnika razlila zapaljivu tekućinu u obliku broja 26, nakon čega ju je zapalila pomoću improvizirane baklje. U događaju nije nastala materijalna šteta, niti je bilo ozlijeđenih osoba", priopćila je policija.

Protiv 26-godišnjakinje bit će podnesen optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara.

Prema važećem zakonu, za namjerno izazivanje požara predviđena je novčana kazna u rasponu od 1990 do 19.900 eura ili kazna zatvora do 60 dana.