Incident hrvatskog ministra: "On je bio jedini i to je ispalo vrlo neugodno"

O hrvatskom ministru vanjskih i europskih poslova raspisali su se svjetski mediji, ali ne zbog dobre diplomacije, već zbog pokušaja poljupca.

BBC piše kako su mediji u Hrvatskoj iskritizirali potez Gordana Grlića Radmana na konferenciji o jačanju i proširenju Europske unije u Berlinu. Njemački Bild piše o tome kako je poljupcem napao njihovu ministricu vanjskih poslova Annalenu Berbock.

Strani mediji prenose i njegovu izjavu o kontroverznom pokušaju poljupca: "Pa dok i ja nisam vidio, nisam bio svjestan. Možda je to bio neki nespretni trenutak, ali u principu mi kao kolegice i kolege, svi ministri, mi se uvijek srdačno pozdravimo."

Šturi komentar o tome kako je on doživio ovu situaciju dao je i premijer Andrej Plenković: "Nisam ga nikako doživio mislim da je on to sam objasnio, očito je bio nekakav nesporazum."

U trenutku fotografiranja ministar je ispred svih šefova diplomacije uz rukovanje pokušao poljubiti njemačku ministricu Annalenu Berbock. Ona se zbunjeno izmaknula i okrenula glavu prema kamerama.

Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček potez hrvatskog ministra smatra sramotnim.

"Ljubljenje u političkom diskursu nije uobičajeno, osim ako nisu specifične situacije ili ako dvije osobe nisu posebno bliske. Politički diskurs je vrlo formalan, ova konkretna situacija je bila vrlo formalna, tu ljubljenju nije bilo mjesta. Ako su postojale dvojbe oko toga kako pozdraviti, mislim da je ministru dobro da pogleda kako se drugi ljudi međusobno pozdravljaju i slijedi taj princip. On je bio jedini i to je ispalo vrlo neugodno", smatra Kišiček.

A je li se premijer ikad našao u nesporazumu kao njegov ministar?

"Što? Da sam išao nekoga ljubiti pa da nisam uspio? A ne znam, ne sjećam se baš. No, neobičnih situacija je bilo", odgovorio je Plenković.

Pokušaj poljupca Grlića Radmana već je viralan, a postao je i izvor brojnih fotomontaža.

