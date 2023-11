Grlić Radman o pokušaju ljubljenja njemačke ministrice: "Uvijek se srdačno pozdravljamo sa svima"

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman se osvrnuo na poljubac koji je u Berlinu, naizgled nepozvan, dao njemačkoj ministrici vanjskih poslova Annaleni Baerbock.

"Možda je to bio neki nespretni trenutak, ali mi ministri i ministrice smo kolege i mi se uvijek srdačno pozdravimo. Ako je to nekom zasmetalo ili je u tome našao nešto loše, onda mu se ispričavam", rekao je.

"Budući da je zrakoplovom malo kasnio, nisam došao na sam početak susreta, nego sam se s ministrima uspio vidjeti tek na zajedničkoj fotografiji. Mi se uvijek srdačno pozdravljamo sa svima", dodao je.

Također je ustvrdio da svojim postupkom nije iznenadio svoju kolegicu.

"Mi smo kasnije nastavili i ne znam kako je netko to snimio niti sam ja bio svjestan toga. Mi se uvijek vrlo srdačno pozdravimo. To je bila jako dobro konferencija i mislim da na to treba staviti fokus, a ovo je ljudsko i nespretno pa je dominantno", napomenuo je.

Ministrica mu, rekao je, nije ništa zamjerila.

"Ne znam u čemu je bio problem. Dok nisam to vidio nisam bio svjestan. Mi smo se srdačno pozdravili, kao što se pozdravim sa svima i kao što se svi pozdrave sa mnom. Prema tome, nisam u tome vidio ništa sporno. Ako je to nekom zasmetalo, njima se ispričavam, ali to je bio jedan srdačan i ljudski pristup prema kolegici", zaključio je.